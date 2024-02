La France a rendu hommage ce mercredi aux 42 victimes françaises de l’attaque terroriste du Hamas, survenue le 7 octobre en Israël. Une cérémonie qui a fait du bien à Delphine Sultan et Jonathan Benchimol, deux cousins respectivement venus à Paris depuis Grenoble et Toulouse. Ils représentent leur famille, les proches de Roland et Ronit Sultan, leur oncle et leur tante, assassinés dans le kibboutz de Holit ce jour de shabbat survenu il y a tout juste quatre mois. « Des artistes, tient à préciser Delphine. Lui écrivait des pièces de théâtre, elle a eu son doctorat en art plastique. C’était des gens formidables, des idéalistes, qui étaient pour la paix et qui vivaient là aussi par convictions. »

Ce couple franco-argentin habitait tout près de la frontière avec la bande de Gaza. Ils sont parents de deux enfants, Tom et Adam. Ce dernier habite dans le même kibboutz avec sa femme et ses deux enfants et a vécu 13 heures en enfer. « Quand les terroristes se sont introduits dans le kibboutz, ma tante a eu le temps de prévenir vers 8 heures du matin mon cousin Adam qui est allé s’enfermer chez lui. Il a tenu la poignée de la porte d’une des chambres, celle équipée pour protéger des roquettes, de toutes ses forces pendant treize heures avec ses enfants à l’intérieur qui ne devaient pas faire de bruit. Ils ont attendu sans eau, sans rien, à attendre que l’armée vienne les secourir. On n’a pas eu de leurs nouvelles pendant 48 ou 72 heures », restitue Delphine.

« Pendant un mois et demi, je n’ai pas fermé l’œil »

Si son cousin Adam, sa femme et ses enfants ont survécu à l’attaque, ce n’est pas le cas de Roland et Ronit Sultan, 68 et 55 ans. « On a su le jour même, le samedi soir, qu’ils étaient morts », tranche Jonathan. « On ne nous a pas dit de quelle manière, par contre on nous a dit que les corps n’étaient pas entiers, ils nous ont laissés les enterrer qu’après 40 ou 45 jours, le temps qu’ils cherchent des morceaux de corps leur appartenant », précise-t-il.

Roland et Ronit Sultan, tués le 7 octobre lors de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. - Famille de Roland et Ronit Sultan

Le choc est tel que « pendant un mois et demi, je n’ai pas fermé l’œil », souffle Jonathan. « Pareil », abonde Delphine. « J’étais sur mon canapé et je regardais sans arrêt les réseaux sociaux », se souvient-elle, quand son cousin, lui, se réveillait la nuit pour regarder les chaînes d’information en continu. Alors « que nous, on est au deuxième degré, on est juste des neveux, alors imaginez l’impact sur les enfants, sur ceux qui ont survécu, qui ont vu les terroristes rentrer chez eux », insiste Jonathan.

Cette journée d’hommage, un processus qui « allège le deuil »

Quatre mois après, alors qu’on leur avait promis la sécurité, la famille de Roland et Ronit sent enfin un léger soulagement. C’est grâce à la cérémonie d’hommage organisée aux Invalides. « Cette journée est ultra-importante dans le processus de deuil, ça allège, ça apporte un réconfort, une reconnaissance », confie Delphine, qui n’a pas arrêté d’envoyer des photos et des nouvelles à sa famille.

L'intérieur de la maison de Roland et Ronit Sultan, tués le 7 octobre lors de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. - Famille de Roland et Ronit Sultan

La survie de l’après

Si Delphine et Jonathan ont pu faire le déplacement, c’est aussi parce que pour les autres membres, il y a encore « trop de douleur », explique Delphine en parlant notamment de son père. Quant aux enfants de Roland et Ronit Sultan, « ils sont dans leur bulle, ça déborde trop », image leur cousine qui réside en France. « Il y a une cassure, une déchirure psychologique, on ne peut pas la mesurer aujourd’hui. Même pour les petits enfants, ils ont deux et quatre ans, ils s’en souviendront de cette journée-là », s’inquiète Jonathan.

Plus personnellement, pour Delphine « le quotidien reprend son cours donc on est obligé de reprendre une vie, mais il y a vraiment un avant et un après, ça m’a bouleversée. Ce kibboutz, j’y ai passé des vacances avec mon fils, je m’y sentais tellement bien. Je ne vois plus du tout la vie de la même manière ». « On était à des centaines de lieux de s’imaginer qu’un événement pareil était possible, ça nous a pris par surprise. On ne peut pas s’imaginer », ajoute Jonathan.