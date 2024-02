Qui sont les victimes françaises de l’attaque du Hamas du 7 octobre ?

Derrière les chiffres, des vies brisées. Quatre mois après l’attaque du Hamas du 7 octobre en Israël, la France rendra hommage mercredi à l’esplanade des Invalides aux victimes françaises ou franco-israéliennes. Si aucune liste n’a été publiée par Paris, le ministère des Affaires étrangères français a annoncé fin janvier en avoir recensé 42.

Parmi les victimes de la rave party : Marc Perez, Avidan Torgeman…

Parmi les familles endeuillées, celle de Marc Perez, 51 ans. Il est parti chercher sa fille au festival Nova, une rave party qui battait son plein avant de tourner au bain de sang. Plus de 360 personnes, dont Marc, ont été abattues sur le site du festival, ou sur la route en tentant de s’enfuir. Sa fille Maya a survécu.

Plusieurs Franco-israéliens ont été assassinés, comme Avidan Torgeman, né à Bordeaux, l’un des organisateurs. Ou Céline Ben David-Nagar, une jeune mère qui a laissé son bébé de six mois avec son mari pour aller faire la fête quelques heures. Sigal Levy, 31 ans, assistante sociale à Netanya, était au festival comme bénévole pour l’association Elem, venant en aide aux jeunes en difficulté. Elle devait se marier en janvier.

Les frères jumeaux Michael et Osher Vaknin, organisateurs de fêtes depuis des années et figures connues de la techno israélienne, dont la mère est française, sont morts tous les deux. Karine Journo, 24 ans, qui vivait à Mazkeret Batya, avait écrit un dernier message à 8h43. « A toute la famille, je veux vous dire que je vous aime tant, parce que je ne rentrerai pas à la maison ». Dan Benhamou, 27 ans, né à Marseille, était arrivé enfant en Israël avec ses parents qui travaillait dans un magasin de lunettes à Raanana, près de Tel-Aviv.

… Bar Zohar, Eric Peretz et encore trois otages retenus

Bar Zohar, 23 ans, a sauvé des amis avant de perdre connaissance à la suite de ses blessures, selon le témoignage de sa soeur Shany au quotidien Le Parisien. Moriah-Or Swissa avait 24 ans. Sa mère Sandra avait publié sa photo sur Facebook ajoutant : « mon enfant, je t’aime pour l’éternité ». Eric Peretz emmenait sa fille lourdement handicapée Ruth, 17 ans, dans les concerts et festivals. Leurs corps ont été identifiés plusieurs jours après le 7 octobre. Naomie Bikhar, 23 ans, a grandi à Créteil et devait se marier avec Oz Ezra, avec qui elle a été tuée.

Yitzhak Levy, 26 ans, était le fils d’immigrants juifs ultra-orthodoxes français. Son corps a été identifié le 15 octobre. Elia Tolédano, 28 ans, enlevé avec son amie également franco-israélienne, est décédé plus tard dans la bande de Gaza. Son corps a été retrouvé par des soldats israéliens. Son amie Mia Schem, enlevée le 7 octobre et également franco-israélienne, avait été libérée durant la trêve en novembre.

Trois otages de nationalités françaises sont encore retenus à Gaza, selon Paris : Orion Hernandez-Radoux, également de nationalité mexicaine et enlevé à la rave party Nova, Ohad Yaalomi dont le fils Eitan a été libéré en novembre et Ofer Calderon, dont les deux enfants ont aussi été libérés.

Carmela Dan, Roni Levy… tués dans leurs maisons

Au kibboutz Nir Oz, Carmela Dan, 80 ans et sa petite fille Noya Dan, 12 ans, ont été assassinées. Une autre partie de la famille a été enlevée, Ofer Calderon, ex-mari de la tante de Noya, étant encore otage. Roni Levy, né en Algérie en 1943, vivait depuis plus de soixante ans au kibboutz Beeri et a été assassiné dans sa maison après avoir tenté de se défendre avec son pistolet sauvant son épouse Noa, blessée à l’épaule.

Ilan Fiorentino, 39 ans, a sauvé le petit Ariel Zohar, 12 ans, fils de ses amis. Il l’a mis en sécurité avec sa propre famille. Les parents d’Ariel n’ont pas survécu. Ilan, qui est parti combattre les hommes du Hamas dans les rues du kibboutz Nahal Oz, est tombé aussi un peu plus tard, laissant une veuve et trois filles.

Originaire de Neuilly-sur-Seine, Sabine Taasa, 48 ans, vivait dans le village de Netiv Haassara. Son mari est mort en se jetant sur une grenade pour sauver ses deux enfants petits, blessés mais vivants. Son fils Or, 17 ans, a été abattu sur une plage. Shiraz Brodach, 23 ans, née en Israël de parents français était avec son petit ami Avshalom, membre d’une unité d’élite de la police, à Netivot. Elle a décidé de l’accompagner en voiture vers la zone attaquée par le Hamas. Ils ont été tués par un tir de lance-roquette.

Plusieurs soldats franco-israéliens

Au moins neuf soldats franco-israéliens ont été tués le 7 octobre en Israël et plus de 12 sont tombés dans la bande de Gaza depuis le début de l’offensive terrestre israélienne le 27 octobre.

De nombreux blessés et des membres de leurs familles seront aussi présents à la cérémonie à Paris, selon Oriela Bliah, directrice de la branche francophone de « One Family Together », une association qui vient en aide aux familles de victimes du terrorisme.