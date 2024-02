L’armée israélienne a affirmé ce dimanche avoir investi à Gaza un complexe utilisé par le Hamas pour préparer l’attaque du 7 octobre. « Le complexe "Al-Qadsia" a servi de centre d’entraînement pour le Hamas afin de former les terroristes », a affirmé l’armée dans un communiqué, décrivant notamment des maquettes d’entrées de kibboutz, de bases militaires et de véhicules blindés israéliens.

Les soldats ont aussi pénétré dans le bureau de Mohammed Sinouar, un des commandants de la branche armée du Hamas, les brigades al-Qassam. Il est le frère de Yahya Sinouar, chef du Hamas à Gaza, considéré comme la tête pensante de l’attaque du 7 octobre. La guerre a été déclenchée par cette attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils tués le jour même, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens.

« Anéantir le Hamas »

En riposte, Israël a juré d'« anéantir » le Hamas et a lancé une offensive militaire qui a tué 27.365 Palestiniens, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, selon un dernier bilan dimanche du ministère de la Santé du mouvement. Quelque 250 personnes ont été enlevées le 7 octobre, selon Israël, et 132 otages sont toujours retenus à Gaza. Parmi eux, 27 ont été déclarés morts par l’armée.