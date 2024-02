Les Houthis jurent de se venger des frappes américano-britanniques

La loi du talion en mer Rouge. « Nous répondrons à l’escalade par l’escalade. » Après les frappes américaines et britanniques qui ont visé 36 cibles houthis au Yémen, samedi, les rebelles soutenus par l’Iran ont juré, ce dimanche, de riposter à ces attaques. Lors de cette troisième opération conjointe des Etats-Unis et du Royaume-Uni contre les Houthis, « 13 lieux au Yémen » ont été ciblés « en réponse aux attaques continues des Houthis contre le trafic maritime international et commercial ainsi que les navires de guerre transitant par la mer Rouge », détaille un communiqué conjoint des deux pays assaillants et ceux ayant soutenu l’opération.

Les raids ont suivi une série de frappes américaines contre des forces d’élite iraniennes et des groupes pro-Iran en Syrie et en Irak, en représailles à une attaque meurtrière contre une base américaine en Jordanie le 28 janvier.

L’Iran, soutien des Houthis, pointe les contradictions américaines

Mais malgré ces frappes, les Houthis ont poursuivi leurs attaques en mer Rouge et dans le Golfe d’Aden, disant viser des navires liés à Israël « en solidarité » avec les Palestiniens à Gaza, ravagée par la guerre entre Israël et le Hamas.

Les nouvelles frappes de samedi « n’ébranleront pas » le « soutien des Houthis au peuple palestinien résistant à Gaza et ne passeront pas sans réponse et sans punition », a averti Yahya Saree, le porte-parole militaire des Houthis.

« Soit il y a la paix pour nous, la Palestine et Gaza, soit il n’y a pas de paix et pas de sécurité pour vous dans notre région », avait prévenu samedi un autre porte-parole des Houthis, Nasr al-Din Amer.

Ennemi juré des Etats-Unis, l’Iran a « fermement condamné » dimanche les frappes américano-britanniques, qui sont selon lui en « contradiction » avec leur souhait affirmé de « ne pas vouloir une extension du conflit » au Moyen-Orient.