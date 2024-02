L’Unrwa proposée pour le prix Nobel, Biden sanctionne les colons

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Un homme prétendant agir « pour Gaza » et apparemment armé retenait jeudi plusieurs employés d’une usine du groupe américain Procter & Gamble (P & G) dans le nord-ouest de la Turquie, a indiqué la police locale. L’homme aurait justifié son acte pour dénoncer les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, a confirmé cette même source.

« Les travailleurs ont été évacués de l’usine, sept ouvriers restent otages. Le patron est responsable de leur sécurité », écrit le syndicat Umut-Sen dans un message posté sur le réseau X. Un porte-parole du fabricant américain de produits ménagers et d’hygiène a confirmé que l’usine avait été « évacuée plus tôt dans la journée ». « Nous collaborons avec les autorités locales pour résoudre une situation sécuritaire urgente », a-t-il précisé.

1.163. C’est le nombre de personnes décédées dans l’attaque du Hamas palestinien le 7 octobre contre Israël, selon un nouveau bilan publié jeudi par l’AFP. Les victimes sont en majorité des civils, hommes, femmes et enfants de tous âges. Ce nouveau décompte apparaît en hausse par rapport au chiffre obtenu, selon la même méthode, à la mi-décembre qui faisait état de 1.139 morts. La raison ? Les décès de plusieurs otages ont été confirmés depuis.

« La situation en Cisjordanie, en particulier les niveaux élevés de violence des colons extrémistes, les déplacements forcés de personnes et de villages et la destruction de biens, a atteint des niveaux intolérables et constitue une menace sérieuse pour la paix, la sécurité et la stabilité de la Cisjordanie et de Gaza, d’Israël et la région du Moyen-Orient. » »