Attention, ces images d’un raid dans un hôpital palestinien datent de 2015

Les images, dignes d’une scène de film, ont énormément circulé sur Internet. On y voit un commando israélien armé avancer dans les couloirs d’un hôpital, mettant en joue certaines personnes. Ces personnes sont membres des forces israéliennes, certaines déguisées en personnel médical, d’autres en civils palestiniens. Notamment partagées par le compte X du ministère palestinien des Affaires étrangères, ces images ont provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Le Dr Naji Nazzal, directeur médical de l’établissement a déclaré à l’AFP : « Un groupe de membres des forces d’occupation habillés en civil est entré et a assassiné » trois hommes avec des armes équipées de silencieux. L’armée israélienne a communiqué avoir « neutralisé » les « terroristes » Mohammad Jalamana, Mohammad Azawi et Bassel Azawi, frère de Mohammad. Dans son communiqué, l’armée de Tsahal indique que Mohammad Jalamana a « entretenu des contacts avec le siège du Hamas à l’étranger » et qu’il « a transféré des armes et des munitions à des terroristes afin de promouvoir des tirs et a planifié un raid inspiré des événements du 7 octobre ».

Parmi les vidéos qui circulent, comme celle relayée dans cette publication visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois sur X, ou celle partagée par le média Contre Attaque on peut voir une autre séquence, d’une qualité plus faible que les premières images. Les plans montrent d’autres personnes armées dans un couloir, puis des draps tachés de sangs et des impacts de balles sur un mur de l’hôpital.

More footage from the Israeli operation in Jenin. pic.twitter.com/dCfPZ1hBCO — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 30, 2024

Ces dernières images, où on peut voir le logo de la chaîne Euronews, ne montre pas le raid du commando israélien de mardi. Les images datent en réalité de 2015, comme on peut le constater à l’aide d’une recherche d’image inversée. C’est ce que montre cette vidéo postée sur la chaîne YouTube d’Euronews le 12 novembre 2015, intitulée « Un Palestinien tué lors d’un raid secret des forces israéliennes à l’hôpital d’Hébron », ces images montrent un précédent raid des forces israéliennes, il y a huit ans, dans l’hôpital Al-Ahli, également en Cisjordanie.

Un mode opératoire similaire

Ainsi que l’expliquent plusieurs articles de presse de l’époque, comme ceux des médias américains CBS News et Business Insider ou ceux du quotidien israélien The Times of Israël, le mode opératoire était alors relativement similaire.

« Des officiers israéliens déguisés en civils palestiniens en tenue arabe, dont certains portaient de fausses moustaches et barbes ou étaient habillés en femmes, ont fait irruption dans l’hôpital et ont emmené un Palestinien recherché en fauteuil roulant », relate par exemple The Times of Israël. « Un policier était déguisé en Palestinienne et portait un niqab noir […] Une autre, portant un foulard, était habillé en femme enceinte, marchant lentement et la retenant », peut-on lire sur CBS News.

Là aussi, l’hôpital palestinien avait diffusé des images de caméras de sécurité montrant les hommes armés dans le couloir de l’établissement. La cible de cette intervention était Azzam Shalaldeh, un Palestinien accusé d’avoir poignardé un Israélien. Un homme identifié par le personnel de l’hôpital comme son cousin avait été tué pendant l’opération.