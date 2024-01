Les armes vont-elles se taire dans la bande de Gaza ? La question est posée alors que le Hamas dit vouloir négocier un « cessez-le-feu complet » avec Israël en préalable à tout accord.

« Nous parlons avant tout d’un cessez-le-feu complet et total et non d’une trêve temporaire », a déclaré lundi Taher al-Nounou, haut responsable du Hamas, après une rencontre à Paris ce week-end entre responsables américains, israéliens, qataris et égyptiens pour faire taire les armes dans le territoire palestinien. Une fois que les combats auront cessé, « le reste des détails pourra être discuté », y compris la libération de la centaine d’otages israéliens encore détenus à Gaza.

Blinken évoque un « réel espoir » pour les otages

Le secrétaire d’Etat américain a pour sa part évoqué le même jour un « réel espoir » d’une éventuelle prochaine libération des otages encore retenus par le Hamas dans la bande de Gaza depuis l’attaque contre Israël le 7 octobre.

« Je ne peux rien dire de plus, mais je peux dire qu’un travail très important et productif a été accompli et qu’il y a un réel espoir pour l’avenir », a déclaré Antony Blinken, interrogé lors d’une conférence de presse sur les discussions à Paris. « Le Hamas devra prendre ses propres décisions. Je peux simplement vous dire qu’il y a un bon et fort alignement entre les pays impliqués sur le fait qu’il s’agit d’une bonne et forte proposition », a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie américaine a rencontré dans la matinée le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani, qui a fait part de « progrès notables » dans les pourparlers à Paris. Il a précisé qu’un cadre pour une trêve à Gaza et la libération d’otages doit être transmis au mouvement terroriste palestinien. Il n’était par contre pas clair lundi soir si le responsable du Hamas réagissait à ce cadre.