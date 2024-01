Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Quatre hommes ont été pendus lundi à l’aube en Iran après avoir été condamnés à mort. Ils étaient accusés d’avoir coopéré avec les services d’espionnage israéliens dans un projet de sabotage d’un site de la défense iranienne, a annoncé l’agence de la justice.

Selon l’agence judiciaire, ces quatre hommes avaient été recrutés par le Mossad, le service de renseignement extérieur d’Israël, « environ un an et demi avant l’opération ». Ils avaient ensuite été envoyés dans des pays africains pour « des stages d’entraînement dans les centres militaires de ces pays ».

Le chiffre du jour

26.637. C’est le nombre de personnes tuées, en majorité des femmes, enfants et adolescents, dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, selon un bilan publié lundi par le ministère de la Santé du Hamas. Durant les dernières vingt-quatre heures, 215 personnes ont été tuées, indique le Hamas, qui fait également état de 65.387 personnes blessées depuis le début du conflit, le 7 octobre.

La phrase du jour

Joe Biden répondra d’une manière très conséquente. Mais nous ne cherchons pas de guerre avec l’Iran. Nous ne cherchons pas un conflit plus large au Moyen-Orient. »

Washington a promis ce lundi, par la voix de John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, des représailles « conséquentes » après une frappe de drone en Jordanie imputée à des groupes pro-Iran et qui a tué trois militaires américains même si Téhéran réfute toute implication dans cette attaque. Il s’agit du bilan humain le plus lourd depuis que des groupes armés pro-Iran ont lancé à la mi-octobre des tirs de roquettes et frappes de drones contre les troupes américaines et celles de la coalition internationale antijihadistes.

La « Résistance islamique en Irak », nébuleuse de combattants issus de groupes armés pro-Iran, a revendiqué des attaques menées « avec des drones » dimanche à l’aube contre trois bases en territoire syrien accueillant des soldats américains, nommant notamment les secteurs d’Al-Tanf et de Rukban, près de la frontière avec la Jordanie. Difficile toutefois dans l’immédiat de déterminer si une de ces frappes était bien celle qui a tué trois soldats américains et fait 34 blessés. Les adversaires du président américain, qui brigue un second mandat, l’ont pressé de répliquer durement et de tenir tête à l’Iran.

La tendance du jour

L’armée israélienne va « entrer en action très bientôt » dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban, où les échanges de tirs sont quotidiens avec le Hezbollah, a indiqué lundi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. Le ministre a informé les soldats postés près de la frontière avec Gaza qu’ils quitteraient la zone pour gagner le nord du pays. « Ils vont bientôt entrer en action […] donc les forces dans le nord sont renforcées », a précisé Yoav Gallant, ajoutant que des réservistes allaient quitter leurs positions afin de se préparer pour ces opérations futures.

Le chef d’état-major Herzi Halevi a indiqué récemment que la probabilité d’une guerre « dans les prochains mois » dans le nord du pays était aujourd’hui « beaucoup plus élevée qu’elle ne l’était par le passé ».

Depuis les attaques du mouvement islamiste palestinien Hamas en territoire israélien le 7 octobre, qui ont déclenché la guerre à Gaza, les échanges de tirs sont constants entre l’armée israélienne et le Hezbollah, mouvement islamiste libanais allié de l’Iran et du Hamas. En plus de trois mois, plus de 200 personnes ont été tuées au Liban, selon un décompte de l’AFP. Côté israélien, quinze personnes sont mortes, dont neuf soldats et six civils, selon l’armée israélienne. Lundi, Yoav Gallant a par ailleurs affirmé que les combattants du Hamas manquaient d’approvisionnements et de munitions, mais que la guerre durerait encore des mois.