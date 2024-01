Les accusations d’Israël contre l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) ont des répercussions immédiates et à la chaîne. Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou l’Italie, c’est au tour de la France d’annoncer la suspension de ses versements à l’agence. Au total, huit pays ont jusque-là pris une décision similaire.

« La France n’a pas prévu de nouveau versement au premier trimestre 2024 et décidera le moment venu de la conduite à tenir en lien avec les Nations unies et les principaux donateurs, en s’assurant que toutes ses exigences de transparence et de sécurité de l’aide sont bien prises en compte », a affirmé dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères dimanche.

Une enquête promise

Evoquant des accusations d’une « exceptionnelle gravité », Paris, qui a versé 60 millions d’euros d’aide à l’UNRWA en 2023, dit ainsi vouloir attendre « que les enquêtes lancées ces derniers jours permettent de faire toute la lumière sur les faits passés et soient assorties de mesures concrète ». Israël a accusé vendredi plusieurs employés de l’UNRWA d’avoir participé à l’attaque du Hamas le 7 octobre en Israël.

L’UNRWA de son côté a immédiatement réagi aux accusations israéliennes en renvoyant les personnes mises en cause et en promettant une enquête approfondie et, si cette participation était prouvée, des poursuites judiciaires, mais Israël a malgré tout annoncé sa décision d’interdire à l’agence de continuer à travailler à Gaza après la guerre.

Une trêve en discussion

Des contacts avaient par ailleurs lieu dimanche à Paris entre le directeur de la CIA William Burns et de hauts responsables de l’Egypte, du Qatar et d’Israël, afin de discuter d’un accord de trêve dans la guerre à Gaza, ont indiqué des sources proches des participants à ces réunions.

Le New York Times évoque, parmi les pistes envisagées, une première trêve de 30 jours devant permettre la libération des femmes, des otages les plus âgés et des blessés. Pendant cette période, selon le journal américain, les parties négocieraient les détails d’une seconde phase devant durer également 30 jours et permettre la libération des hommes et des soldats. L’accord comprendrait aussi la libération de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, selon le New York Times.