Un à un, les contributeurs ferment les vannes financières. Pas moins de huit pays, les Etats-Unis en tête, ont annoncé ces dernières 24 heures suspendre leurs aides à l’Unrwa, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens. Cette dernière, selon le gouvernement israélien, compterait parmi ses employés des personnes ayant joué un rôle dans l’attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre dernier.

Mais qu’est réellement l’Unrwa ? Quel est son rôle ? Son histoire ? On vous en dit plus.

Née à la création d’Israël

L’Unrwa naît en décembre 1949 via l’Assemblée générale de l’ONU, après le premier conflit arabo-israélien qui éclate au lendemain de la création d’Israël, en mai 1948. L’agence doit fournir une assistance humanitaire et une protection aux réfugiés palestiniens enregistrés dans sa zone d’opérations, « dans l’attente d’une solution juste et durable à leur situation ».

Plus de 700.000 Palestiniens ont été expulsés ou ont fui leurs terres entre avril et août 1948 au moment de la création d’Israël, selon l’ONU. Ces personnes, ainsi que leurs descendants, ont le statut de réfugiés. Et l’Unrwa est le seul garant par défaut de leur statut international.

L’Unrwa intervient dans les territoires palestiniens mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. Quelque 5,9 millions de Palestiniens sont enregistrés auprès d’elle, et peuvent bénéficier de services qui englobent éducation, soins de santé, services sociaux, infrastructures des camps, microfinance et aide d’urgence, y compris en période de conflit armé.

Il existe au total une soixantaine de camps de réfugiés gérés par l’agence, dont 19 en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Plus de 540.000 enfants étudient dans les écoles de l’Unrwa.

13.000 employés à Gaza

Dans la bande de Gaza, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007, la situation humanitaire était déjà critique avant le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste.

Le territoire de 365 km2 compte huit camps et environ 1,7 million de réfugiés, selon l’ONU, pour une population totale d’environ 2,4 millions de personnes.

Sur les 30.000 personnes employées par l’agence, 13.000 officient dans la bande de Gaza, réparties dans plus de 300 installations, selon le site de l’organisation.

Une première coupure avec Trump

En 2018, les Etats-Unis de Donald Trump, premier contributeur de l’Unrwa, ont mis fin à leur aide financière annuelle de 300 millions de dollars (270 millions d’euros).

Israël - qui avait salué la décision américaine - accuse l’Unrwa de « perpétuer le conflit » israélo-palestinien en entretenant l’idée que de nombreux Palestiniens sont des réfugiés dotés du droit au retour sur les terres.

Washington a repris ses versements à partir de 2021, après l’élection du président Joe Biden.

Le 7 octobre et la crise actuelle

Ce vendredi, l’Unwra s’est séparée de plusieurs employés (douze selon les Etats-Unis) accusés d’être impliqués dans l’attaque du Hamas le 7 octobre. Washington a suspendu « temporairement » tout financement additionnel, et d’autres pays ont suivi : Canada, Australie, Italie, Royaume-Uni, Finlande, Pays-Bas, Allemagne.

En 2022, les fonds provenant du budget ordinaire des Nations unies et les contributions d’autres entités onusiennes s’élevaient à 44,6 millions de dollars.