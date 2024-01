Israël souhaite que l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ne joue plus aucun rôle à Gaza, après des accusations selon lesquelles des employés auraient été impliqués dans l’attaque du Hamas le 7 octobre, a déclaré son chef de la diplomatie. L’UNRWA, dans le viseur des autorités israéliennes depuis longtemps, s’est séparée vendredi de plusieurs employés accusés d’être impliqués dans l’attaque du 7 octobre, la plus violente de l’histoire d’Israël.

En réponse, le Hamas a dénoncé ce samedi les « menaces et le chantage » d’Israël à l’encontre des agences de l’ONU. « Nous demandons aux Nations unies et organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage » d’Israël, a ajouté le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué, alors que plusieurs pays dont les Etats-Unis ont suspendu leur financement de l’UNRWA.

L’UNRWA dans le viseur

Le gouvernement israélien veut « s’assurer que l’UNRWA ne fera pas partie » de la solution dans le territoire palestinien après la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, a indiqué Israël Katz dans un communiqué, espérant « faire cesser » toutes les activités de l’agence.

Washington a suspendu « temporairement » tout financement additionnel à l’agence onusienne, suivie samedi par plusieurs autres pays donateurs, dont l’Italie. « Le gouvernement italien a suspendu le financement de l'@UNRWA après l’atroce attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Des pays alliés ont récemment pris la même décision. Nous sommes engagés à fournir de l’aide humanitaire à la population palestinienne, en protégeant la sécurité d’Israël » , a écrit sur X Antonio Tajani.

Le Hamas a pour sa part demandé dans un communiqué « aux Nations unies et organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage » d’Israël, accusant Israël de vouloir « couper les fonds et priver » la population de Gaza de toute aide internationale. Il a aussi publié le bilan des personnes tuées depuis le 7 octobre, s’élevant à 26.257 victimes, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants dans la bande de Gaza. Durant les 24 dernières heures, 174 personnes ont été tuées, selon le Hamas, au pouvoir à Gaza, faisant également état de 64.797 blessés.