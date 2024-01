Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

La plus haute juridiction de l’ONU a appelé ce vendredi Israël à empêcher tout acte éventuel de « génocide » à Gaza. La Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye, n’a cependant pas appelé à un cessez-le-feu. Israël, qui contrôle l’entrée de l’aide internationale dans le territoire assiégé, doit prendre « des mesures immédiates » pour permettre la fourniture « de l’aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent », a ajouté la CIJ, qui n’a néanmoins aucun levier pour imposer ses décisions. Le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, a salué « un développement important » qui, selon lui, « isole Israël ». Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a jugé « scandaleuses » les accusations.

L’Afrique du Sud avait saisi la CIJ, arguant qu’Israël violait la Convention des Nations unies sur le génocide, établie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste. Sans se prononcer sur la question de savoir si Israël commet ou non un génocide, la Cour appelle Israël à tout faire pour « empêcher la commission de tous actes entrant dans le champ d’application » de la Convention. L’UE a demandé la mise en oeuvre « immédiate » de cette décision, saluée par plusieurs pays dont la Turquie, l’Iran et l’Espagne. Pour l’Autorité palestinienne, il s’agit d'« un avertissement important qu’aucun Etat n’est au-dessus de la loi ».

Le chiffre du jour

22. C’est le nombre élus, principalement des parlementaires de gauche, de la délégation menée par l’Insoumis Eric Coquerel se rendra la semaine prochaine à Rafah, a indiqué ce vendredi le député de Seine-Saint-Denis. « Son objectif est de porter l’exigence d’un cessez-le-feu immédiat et durable afin que toutes les armes se taisent, que cesse l’intervention militaire israélienne qui entraîne le massacre des civils palestiniens à Gaza », précise ce communiqué. Autour d’Eric Coquerel seront notamment présents les Insoumis Thomas Portes, Alma Dufour, Sebastien Delogu et Ersilia Soudais, l’écologiste Sabrina Sebaihi, la socialiste Anna Pic ou encore la communiste Soumya Bourouaha.

La phrase du jour

Tout employé qui a été impliqué dans des actes de terrorisme devra en répondre, y compris à travers des poursuites judiciaires. »

Philippe Lazzarini, le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), a annoncé s’être séparé de plusieurs employés accusés d’être impliqués dans l’attaque du Hamas le 7 octobre. « Pour protéger les capacités de l’agence à délivrer de l’aide humanitaire, j’ai décidé de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et d’ouvrir une enquête », a-t-il précisé par communiqué. Quelques minutes plus tard, une réponse cinglante est venue de Washington, qui a indiqué qu’elle suspendrait « temporairement » tout financement additionnel à l’agence onusienne. Les Etats-Unis « sont extrêmement préoccupés par les accusations selon lesquelles 12 employés de l’Unrwa pourraient avoir été impliqués dans l’attaque », a indiqué le porte-parole du département d’Etat Matthew Miller dans un communiqué.

La tendance du jour

Joe Biden a discuté avec l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, des « derniers événements en Israël et à Gaza, y compris des efforts de libération des otages enlevés par le Hamas », a annoncé ce vendredi la Maison-Blanche. L’échange entre les deux dirigeants intervient au moment où le chef de la CIA doit rencontrer en Europe ses homologues israélien et égyptien, ainsi que le Premier ministre qatari, dans l’espoir de négocier une trêve à Gaza et une libération des otages, selon plusieurs médias américains.

Ce même vendredi, le Hamas a diffusé vendredi sur Telegram une vidéo dans laquelle apparaissent trois otages israéliennes, dont deux se présentent comme des militaires. Les trois femmes ont été formellement identifiées par l’AFP, sur la base de sources officielles ou communautaires, comme faisant partie des personnes emmenées comme otages lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre contre Israël et retenues captives depuis lors dans la bande de Gaza.