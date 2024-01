Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Deux chars ont ouvert le feu sur un centre de formation de l’ONU devenu un refuge pour déplacés à Khan Younès, dans le sud de la bande Gaza, faisant « neuf morts et 75 blessés », a déclaré un responsable onusien sur X (ex-Twitter). L’armée israélienne a indiqué mardi avoir « encerclé » Khan Younès où elle a intensifié ses opérations contre le mouvement islamiste palestinien Hamas.

L’Unrwa et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tentaient mercredi de joindre le centre, a ajouté Thomas White, directeur à Gaza de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), qui avait fait état plus tôt de « bâtiments en feu et de victimes en masse ». Des images diffusées par la chaîne Al Jazeera en arabe montraient d’épaisses fumées et des flammes émergeant du bâtiment.

Le complexe tout entier abrite 10.000 personnes, selon James McGoldrick, coordinateur humanitaire des Nations-Unies par intérim pour les Territoires palestiniens, déplorant « encore un incident dans lequel un bâtiment utilisé à des fins humanitaires est endommagé ou frappé ».

Le chiffre du jour

16. C’est le nombre d’ONG qui ont demandé, ce mercredi, à tous les pays de cesser de fournir des armes à Israël et aux groupes armés palestiniens, soulignant que celles-ci peuvent être utilisées en violation du droit international. Ces livraisons d’armes « alimentent la crise humanitaire » dans la bande de Gaza, condamnent les 16 ONG signataires de cet appel, parmi lesquelles se trouvent Médecins du Monde, Oxfam et Amnesty International.

Ces organisations demandent « un cessez-le-feu immédiat » et appellent « tous les pays à cesser de livrer des armes qui peuvent être utilisées pour commettre des violations du droit international humanitaire et des droits humains ». Elles appellent le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter « des mesures » pour mettre fin à ces livraisons d’armes : « La communauté internationale n’a que trop tardé à respecter ces engagements ».

La phrase du jour

Les développements en cours dans la région de la mer Rouge pourraient avoir un impact sur la programmation de certaines livraisons qui emprunteront des itinéraires alternatifs. »

Une jolie manière de QatarEnergy de dire que les troubles en mer Rouge pourraient avoir des conséquences sur les livraisons internationales de gaz naturel liquéfié. Les navires devant se dérouter par une route beaucoup plus longue : celle du cap de Bonne Espérance pour ceux qui vont en Europe. Entre les attaques de navires par les Houthis au Yemen, et la réponse militaires de certains pays occidentaux, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni envers ces mêmes Houthis, les eaux de la mer Rouge sont désertées par les transporteurs.

La tendance du jour

La plus haute juridiction de l’ONU a annoncé ce mercredi qu’elle rendra vendredi sa décision sur des mesures urgentes réclamées par l’Afrique du Sud, qui accuse Israël de « génocide » des Palestiniens dans la bande de Gaza. La Cour internationale de Justice (CIJ), qui siège à La Haye, pourrait potentiellement ordonner à Israël d’arrêter sa campagne militaire à Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre.