Pour sa première intervention mardi devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Stéphane Séjourné a une nouvelle fois défendu une solution à deux états pour sortir de la guerre entre Israël et le Hamas. « Il faut un Etat palestinien », a plaidé le nouveau ministre des Affaires étrangères.

La France « est amie d’Israël comme elle est amie du peuple palestinien » et dans ce contexte « nous devons dire à chacun les choses difficiles », a-t-il déclaré lors d’une réunion ministérielle du Conseil qu’il présidait, la France assurant la présidence en janvier.

Une même capitale pour deux Etats

« Ainsi je dois dire à Israël, qui connaît l’amitié du peuple français, qu’il faut un Etat palestinien, que les violences envers le peuple palestinien, notamment celles des colons extrémistes, doivent cesser, et que le droit international s’impose à tous », a-t-il insisté.

« Nous connaissons les paramètres de la solution : deux Etats, vivant côte à côte, en paix et en sécurité dans des frontières sûres et reconnues, sur la base des lignes de 1967, et ayant l’un et l’autre comme capitale Jérusalem », a-t-il ajouté, alors que le gouvernement israélien refuse de discuter d’une « solution à deux Etats ».

« Il ne revient ni à Israël ni à quiconque de décider pour les Palestiniens comment ils seront demain gouvernés, ni l’étendue de leur souveraineté », a insisté le ministre. « Il faut aussi penser dès à présent au futur de Gaza. Il ne revient pas à Israël de décider du sort des populations palestiniennes de Gaza. Gaza est une terre palestinienne et il revient à l’Autorité palestinienne, que nous soutenons, de pouvoir y exercer sa pleine autorité », a-t-il estimé.

Paris défend « le droit d’Israël à vivre en paix »

S’adressant dans le même temps aux représentants palestiniens, Stéphane Séjourné a assuré que la France continuerait « à lutter contre le terrorisme avec fermeté et détermination, qu’il ne peut y avoir d’ambiguïté sur le droit d’Israël à vivre en paix et en sécurité et à exercer son droit à la légitime défense face au terrorisme ».

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de plus de 1.140 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte à partir de données officielles israéliennes. L’Etat hébreu a juré « d’anéantir » le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, et lancé une vaste opération militaire qui a tué 25.490 Palestiniens, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon le ministère de la Santé du Hamas.