Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Israël a proposé au Hamas, via la médiation du Qatar et de l’Egypte, une pause de deux mois dans les combats et les raids à Gaza en échange de la libération de tous les otages, a rapporté lundi le site américain Axios. Le Qatar, qui a joué le rôle de médiateur lors d’un précédent accord de trêve et de libération de détenus, a contesté mardi ces informations.

Les fuites dans les médias sont incomplètes « ou complètement fausses », a affirmé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, sans vouloir en dire davantage sur les négociations qui se poursuivent, selon lui, avec « force ». D’après le site Axios, la proposition israélienne n’implique pas la fin de la guerre à Gaza ni même une solution politique, mais une seconde trêve après celle d’une semaine qui avait permis la libération d’une centaine d’otages fin novembre, emmenés à Gaza lors de l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, en échange d’au moins 240 prisonniers palestiniens écroués en Israël.

Le chiffre du jour

24. C’est le nombre de soldats israéliens morts à Gaza lundi. C’est le pire bilan quotidien depuis le début de l’offensive terrestre dans la bande côtière, fin octobre. Benyamin Netanyahou, à nouveau sous pression, a évoqué un « désastre », son ministre de la Défense Yoav Gallant a concédé un « coup dur » : l’événement « va s’ajouter aux questionnements sur la stratégie » militaire, estime Emmanuel Navon, analyste politique et ex-membre du Likoud, le parti du Premier ministre.

Une stratégie plus que jamais sur le gril. Lundi, des proches d’otages ont une nouvelle fois protesté à la Knesset, le Parlement israélien, déboulant dans la réunion d’une commission parlementaire pour dénoncer l’inaction du pouvoir dans le dossier des otages. « Si c’était votre famille, qu’auriez-vous fait ? J’ai besoin de mon frère, vous comprenez ? Maintenant ! », a crié un manifestant.

La phrase du jour

Une chose doit être claire : Israël ne peut pas avoir un droit de veto sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination »

C’est encore une fois le ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell, qui a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse à Bruxelles, à l’issue d’une rencontre avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukry.

La tendance du jour

Gaza est « menacée d’une famine imminente », l’aide alimentaire ayant du mal à être acheminée dans le territoire palestinien à cause des combats et des obstacles mis par les autorités israéliennes, a dénoncé le Programme alimentaire mondial (PAM) ce mardi. Déjà en décembre, l’agence onusienne avait fait état de la situation catastrophique pour les 2,2 millions de personnes vivant à Gaza, qui se trouvaient à un niveau d’insécurité alimentaire aiguë, voire pire.

« Chaque jour qui passe on évolue, bien sûr, vers une situation encore bien plus catastrophique », a affirmé Abeer Etefa, la porte-parole du PAM pour le Moyen-Orient lors du briefing régulier de l’ONU à Genève. « Plus d’un demi-million de personnes à Gaza sont confrontées à des niveaux d’insécurité alimentaire catastrophiques et le risque de famine augmente chaque jour, car le conflit limite la fourniture d’une aide alimentaire vitale pour les personnes dans le besoin », a souligné Abeer Etefa. Elle a rappelé que Gaza rassemble « la plus grande concentration au monde de conditions proches de la famine. »