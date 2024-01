Israël a annoncé mardi avoir perdu 24 soldats à Gaza la veille, sa plus lourde perte militaire en une journée depuis le début de son offensive terrestre dans le territoire palestinien le 27 octobre dernier. 20 Minutes fait le point alors que la barre symbolique des 200 militaires israéliens tués depuis le début de l’offensive terrestre à Gaza a été franchie.

Que s’est-il passé ce lundi à Gaza ?

Selon le porte-parole de l’armée israélienne Daniel Hagari, 24 militaires dont 21 « réservistes » sont morts lundi. Les réservistes ont tous été tués par l’explosion « d’un RPG » (roquette tirée à l’épaule) ayant visé un tank et un bâtiment miné par l’armée en vue de sa démolition, dans le sud de la bande de Gaza.

Les réservistes sont tous tombés lors d’une seule et même attaque menée lundi par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007. « Les forces œuvraient pour détruire les bâtiments et les infrastructures terroristes […], à 600 mètres de la frontière » entre Gaza et Israël, a expliqué Daniel Hagari, lors d’un point de presse télévisé. « Vers 16 heures, une roquette RPG aurait été tirée par des terroristes sur un char qui assurait la sécurité de la force », a-t-il poursuivi. « Au même moment », une explosion a soufflé les deux bâtiments « qui se sont effondrés en un instant, alors que la majeure partie de la force était encore à l’intérieur ou à proximité ».

Une enquête a-t-elle été ouverte ?

Oui, notamment parce que les bâtiments avaient été lourdement minés en vue de leur destruction. La raison pour laquelle ils ont explosé plus tôt que prévu n’avait pas été déterminée mardi. Et le Premier ministre israélien a annoncé l’ouverture d’une enquête militaire après ce « désastre ». « Nous devons tirer toutes les leçons et tout faire pour préserver la vie de nos combattants », a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué, évoquant « l’un des jours les plus durs » depuis le déclenchement de la guerre.

Quelle est la réaction d’Israël ?

L’armée a publié en début de journée l’identité des réservistes, les uns après les autres, sur son site Internet. « Nous avons travaillé pour localiser les victimes jusqu’aux dernières heures », a déclaré l’officier en mentionnant la difficulté des opérations d’extraction des corps, ensevelis sous les décombres. « La guerre a un prix lourd, voire très lourd. Nos réservistes ont sacrifié ce qui leur était le plus cher pour que nous puissions tous vivre ici en toute sécurité. »

Et Israël, qui avait promis dès le début de la guerre « d’anéantir » le Hamas, a annoncé mardi avoir « encerclé » Khan Younès, principale ville du sud du territoire, où se cachent selon Tel-Aviv les dirigeants locaux du Hamas. Cette localité est celle où est né Yahya Sinouar, chef à Gaza du Hamas, architecte de l’attaque du 7 octobre. Des témoins ont fait état de tirs d’artillerie israéliens près de l’hôpital Nasser. Le Croissant-Rouge palestinien a accusé l’armée israélienne d’avoir visé son QG dans cette ville et blessé des personnes réfugiées dans l’enceinte de l’hôpital.

Pour rappel, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé dimanche un bilan de 25.490 personnes tuées, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, le 7 octobre. Durant les dernières 24 heures, 195 personnes ont été tuées, indique le Hamas, qui fait également état de 63.354 personnes blessées depuis le début du conflit.