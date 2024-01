Alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, Paris continue de plaider pour une solution à deux Etats. Les Palestiniens « ont le droit à la souveraineté et à un Etat », a ainsi déclaré samedi le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné.

« La France restera fidèle à son engagement pour atteindre ce but », a écrit Stéphane Séjourné sur X. Le tweet du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères intervient après des déclarations du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou opposé à une « souveraineté palestinienne » à Gaza et estimant qu’Israël doit conserver « le contrôle de la sécurité du territoire » palestinien.

Netanyahou inflexible

Israël doit « s’assurer que Gaza ne constituera plus une menace » et cette exigence « contredit la demande de souveraineté palestinienne », a expliqué Benyamin Netanyahou lors d’un entretien téléphonique vendredi avec le président américain Joe Biden, selon le bureau du Premier ministre.

Les Etats-Unis et l’Europe plaident en faveur d’une solution à deux Etats, à laquelle s’oppose le gouvernement israélien, engagé dans une guerre contre le Hamas palestinien à Gaza, après l’attaque sanglante du 7 octobre menée par le mouvement terroriste en Israël.

Cette attaque sans précédent a entraîné la mort de 1.140 personnes, en majorité des civils. La riposte israélienne à Gaza a fait près de 25.000 morts, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon le ministère de la Santé du Hamas.