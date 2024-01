Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a réaffirmé son opposition à une « souveraineté palestinienne » à Gaza, estimant qu’Israël doit conserver « le contrôle de la sécurité » du territoire où les combats acharnés se poursuivent samedi au 106e jour de guerre contre le Hamas.

Israël doit « s’assurer que Gaza ne constituera plus une menace » et cette exigence « contredit la demande de souveraineté palestinienne », a expliqué Benyamin Netanyahou lors d’un entretien téléphonique vendredi avec le président américain Joe Biden, selon le bureau du Premier ministre.

Le chiffre du jour

Quatre membres des Gardiens de la révolution iraniens, dont deux hauts responsables, ont été tués samedi dans une frappe israélienne contre un

immeuble à Damas, selon une source militaire et des médias iraniens, une ONG syrienne faisant état d’au moins dix morts.

La frappe a détruit un bâtiment de quatre étages dans le quartier de Mazzé, où se tenait une « réunion de chefs pro-Iran », a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG disposant d’un vaste réseau de sources en Syrie en guerre.

La phrase du jour

Le droit du peuple palestinien à construire son propre État doit être reconnu par tous »

C est-ce qu’a déclaré le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres samedi, lors du sommet du Mouvement des non-alignés en Ouganda, rajoutant que tout « déni » était « inacceptable ». Vous voyez bien le problème avec le fait du jour deux paragraphes plus tôt et la déclaration de Benyamin Netanyahou ?

La tendance du jour

Des milliers de personnes portant des drapeaux palestiniens et entonnant des slogans contre Israël ont défilé, samedi à Madrid et dans d’autres villes espagnoles, pour demander « l’arrêt du génocide en Palestine ». Dans la capitale, quelque 25.000 personnes, selon le gouvernement.

La banderole de tête, aux couleurs du drapeau palestinien, demandait au gouvernement espagnol de « mettre fin au commerce des armes et aux relations avec Israël ». Certains manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles était écrit en anglais « Stop genocide ».

Au sein de l’Union européenne (UE), l’Espagne a été l’une des voix les plus critiques à l’égard d’Israël dans le conflit engendré par l’attaque du Hamas le 7 octobre en Israël qui a fait 1.140 morts, en majorité des civils.