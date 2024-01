Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’armée israélienne a bombardé intensément vendredi la bande de Gaza, tuant près de 80 Palestiniens selon le Hamas, et ses soldats continuent de livrer des combats acharnés au mouvement islamiste dans la ville de Khan Younès, devenue l’épicentre de la bataille. Aux premières heures de vendredi, des témoins ont fait état de tirs nourris et de frappes aériennes dans cette ville du sud de la bande de Gaza, où se cachent selon Israël de nombreux membres de la direction du Hamas.

Sous une couverture de l’aviation et de la marine, les troupes israéliennes au sol ont progressé du nord vers le sud de la bande de Gaza, a indiqué l’armée. Elles avaient fait leur entrée sur le territoire palestinien le 27 octobre, à partir du sud d’Israël. L’armée rapporte des combats et des bombardements dans le nord de Gaza, où « plusieurs terroristes ont été tués ».

Le chiffre du jour

20.000. C’est le nombre de bébés nés « en enfer » dans la bande de Gaza depuis le début de l’offensive israélienne contre le territoire palestinien, a rapporté vendredi l’Unicef. « Cela représente un bébé né toutes les 10 minutes dans cet épouvantable conflit », a estimé Tess Ingram, porte-parole du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), lors d’une conférence de presse à Genève.

De retour de Gaza, cible d’incessants bombardements israéliens après l’attaque du Hamas le 7 octobre, elle a relaté plusieurs cas témoignant de la situation cauchemardesque sur place pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et leurs nourrissons. « Devenir mère devrait être une fête. A Gaza, cela revient à mettre au monde un enfant en enfer », a résumé Tess Ingram, pour qui cela « dépasse l’entendement ».

La phrase du jour

« Nous voyons évidemment les choses de façon différente »

Elle est l’œuvre du porte-parole du Conseil national de sécurité américain, John Kirby. Elle symbolise les frictions actuelles entre les Etats-Unis et Israël. Joe Biden s’est entretenu vendredi avec Benjamin Netanyahu, a annoncé la Maison Blanche, leur première conversation depuis le 23 décembre. Le président américain et le Premier ministre israélien, dont la relation personnelle est notoirement difficile, ont évoqué « les derniers événements à Gaza et en Israël », selon l’exécutif américain, qui promet de publier plus tard un compte rendu de l’échange.

Benjamin Netanyahu a rejeté jeudi une demande récurrente de Joe Biden, à savoir la coexistence, dans le futur, de l’Etat d’Israël avec un Etat palestinien. « Israël doit avoir le contrôle de la sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain. Il s’agit d’une condition nécessaire, qui est en contradiction avec l’idée de souveraineté (palestinienne) », a indiqué le Premier ministre, en précisant l’avoir dit directement aux Américains. La position n’est pas nouvelle, mais ces propos, et la manière dont ils sont formulés, ont à nouveau mis en pleine lumière les divergences entre les Etats-Unis et leur allié.

La tendance du jour

L’opérateur palestinien Paltel a annoncé vendredi « le retour progressif des télécommunications dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza », selon un message posté sur le réseau social X. La bande de Gaza a été soumise à une coupure quasi totale d’Internet et du téléphone pendant une semaine, la plus longue interruption depuis le début de la guerre. Cette reprise a été confirmée ensuite par le ministère des Télécommunications du Hamas.

Ces coupures limitent « gravement la visibilité de ce qui se passe sur le terrain », avait noté NetBlocks. Elles empêchent les habitants de Gaza d’avoir « accès à des informations vitales ou d’appeler les premiers secours, et entravent d’autres formes de réponse humanitaire », déplore notamment le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).