Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le conseil européen des affaires étrangères adoptera lundi à Bruxelles « un régime de sanctions contre le Hamas » palestinien, a indiqué jeudi le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères. « C’est un régime de sanctions qui vise des individus et des transferts de fonds », a précisé son porte-parole adjoint Christophe Lemoine lors d’un point presse au Quai d’Orsay.

Il cible le Hamas et certains de ses cadres impliqués dans les attaques sans précédent du 7 octobre contre le sud d’Israël. L’UE avait déjà ajouté mardi à sa liste « terroriste » Yahya Sinouar, le chef du mouvement islamiste palestinien à Gaza, considéré comme l’architecte de l’attaque du 7 octobre contre Israël.

Le chiffre du jour

« Entre 80 et 90 » . Malgré la guerre, Israël a fait savoir que ses sportifs participeront bien aux JO de Paris. « Nous serons là », sur la Seine, pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris-2024, a assuré la présidente du Comité olympique israélien, se disant confiante dans un entretien accordé jeudi à l’AFP à Tel-Aviv dans le fait que les autorités françaises sauront en assurer la sécurité.

La délégation israélienne, qui devrait comprendre « entre 80 et 90 » sportifs, « logera au village olympique », comme « n’importe quelle autre délégation », et sera « concentrée sur le sport » avec « une chose en tête, comme n’importe quel champion : gagner et être le meilleur », poursuit Yael Arad.

La phrase du jour

Tout cessez-le-feu doit être soumis à des conditions »

Les eurodéputés ont réclamé jeudi un cessez-le-feu « permanent » à Gaza dans une résolution, non contraignante, qui conditionne toutefois cet arrêt des combats à la libération « immédiate » des otages encore détenus par le Hamas. Le Parlement européen, réuni à Strasbourg, appelle dans ce texte « à un cessez-le-feu permanent et à la reprise des efforts vers une solution politique, à condition que tous les otages soient immédiatement libérés sans conditions, et que l’organisation terroriste du Hamas soit démantelée ».

Le projet de résolution déposé par la gauche sociale-démocrate, les Verts et le centre ne prévoyait à l’origine aucune condition à la mise en œuvre d’un cessez-le-feu. Mais les eurodéputés se sont ralliés à un amendement déposé par le Parti populaire européen (PPE, droite), premier groupe politique du Parlement de Strasbourg, introduisant cette conditionnalité.

La tendance du jour

Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes jeudi dans la bande de Gaza, où l’armée a annoncé une progression de ses soldats dans la ville méridionale de Khan Younès et de violents combats contre le Hamas.

L’armée a dans le même temps intensifié ses raids en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, où un homme de 27 ans a été tué par balle, selon l’Autorité palestinienne.

Alors que la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas fait craindre un embrasement régional, les Etats-Unis ont de nouveau bombardé les rebelles Houthis au Yémen et ces insurgés, qui se disent solidaires des Palestiniens, ont revendiqué une nouvelle attaque contre un « navire américain » dans le Golfe d’Aden.