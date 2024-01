Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Deux jeunes Français figurent parmi les blessés de l’attentat à la voiture bélier lundi à Raanana, dans le centre d’Israël, qui a fait un mort et 17 blessés, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères. « La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste qui a fait au moins un mort et 17 blessés, dont plusieurs enfants, aujourd’hui à Raanana. Deux jeunes compatriotes figurent parmi les blessés », indique le Quai d’Orsay, précisant que le consulat général de France à Tel Aviv est « pleinement mobilisé ».

« Rien ne justifie le terrorisme », selon la déclaration du ministère, assurant Israël de sa « solidarité dans cette épreuve ». Une femme a été tuée et au moins 17 autres personnes ont été blessées dans l’attentat, ont annoncé les services de secours et la police israélienne, qui a ajouté avoir arrêté deux suspects palestiniens. Six enfants ont été hospitalisés, selon les services médicaux.

Le chiffre du jour

2. Le Hamas a diffusé lundi une nouvelle vidéo annonçant la mort de deux otages israéliens, des hommes, qui avaient été enlevés dans le sud d’Israël le 7 octobre et étaient depuis retenus dans la bande de Gaza. Cette vidéo diffusée par le mouvement islamiste, montre une jeune femme, également otage, visiblement sous pression, affirmant que deux hommes avec qui elle était détenue sont morts.

Dans un communiqué, la branche armée du Hamas affirme qu'« ils ont été tués dans des bombardements sionistes sur Gaza ». Aucune indication sur la date de tournage n’est donnée dans la vidéo. Le Hamas avait diffusé dimanche soir une vidéo montrant ces trois otages vivants, qui réclamaient aux autorités israéliennes d’œuvrer à leur libération.

Selon les médias israéliens, la jeune femme est Noa Argamani, 26 ans, qui avait été enlevée lors du festival de techno Nova. Les deux hommes sont identifiés par les médias israéliens comme Yossi Sharabi, 53 ans, et Itay Svrisky, 38 ans, qui avaient été enlevés au kibboutz de Beeri.

La phrase du jour

« Rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien ».

Elle est l’œuvre du secrétaire général de l’ONU. Antonio Guterres a appelé lundi à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » dans la bande de Gaza après plus de 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas. « Nous continuons de demander un accès humanitaire rapide, sûr, sans obstacle, étendu, et continu dans et à travers Gaza », a-t-il déclaré dans un discours devant la presse, ajoutant que « rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien ».

La tendance du jour

La phase intensive de la guerre « se terminera bientôt » dans le sud de la bande de Gaza, où les frappes israéliennes sont les plus fortes actuellement, a annoncé lundi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. « Nous avons clairement dit que l’étape intensive des opérations durerait approximativement trois mois », « dans le sud, nous allons y parvenir et cela se terminera bientôt », a déclaré le ministre selon qui, « le moment va arriver où nous entrerons dans la prochaine phase » de la guerre à Gaza.

Dans la bande de Gaza, le Hamas a fait part de plus de 60 personnes tuées par des frappes israéliennes dans la nuit et lundi matin, notamment à Rafah et Khan Younès, dans le sud, où l’armée israélienne concentre désormais ses opérations. Au total, le Hamas a annoncé ce lundi un bilan de 24.100 morts dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début, il y a 101 jours. Et le conflit devrait durer encore selon le gouvernement israélien.