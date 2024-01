Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Une Israélienne a été tuée dans un tir de missile venu du Liban sur sa maison, a annoncé le Conseil régional Mevoot Hermon. Le Conseil régional qui gère une quinzaine de villages proches de la frontière avec le Liban, l’a identifiée comme Mira Ayalon. Il s’agit de la mère de Barak Ayalon, 45 ans, dont la mort dans la même frappe sur le village de Kfar Youval avait été annoncée plus tôt par l’armée, qui a précisé qu’il était membre de l’unité de défense de la localité.

Le chiffre du jour

100 et 132. Cent jours que le Hamas a attaqué Israël, tuant environ 1.140 personnes et en enlevant 250 autres le 7 octobre. « Cent jours et ils sont toujours abandonnés là-bas… Cent jours et il n’y a aucun signe de retour », se désole Amit Zach, un graphiste venu se joindre à la foule de Tel-Aviv dimanche, où des centaines de personnes se sont rassemblées malgré le froid et la pluie. Des rassemblements pour la libération des otages ont également eu lieu à Londres et Berlin.

La phrase du jour

Qu’est-ce que l’ennemi a réalisé durant cent jours, à part tuer ? Il n’a remporté aucune victoire réelle ou semblant de victoire. Il n’a pas réussi à atteindre ses objectifs déclarés, à moitié déclarés et implicites. »

Le chef du Hezbollah libanais, mouvement islamiste pro-iranien, a estimé dimanche qu’Israël n’avait pas atteint ses objectifs à Gaza, ce qui le contraindra à négocier, au 100e jour de guerre contre le Hamas palestinien. Hassan Nasrallah a également qualifié de « folie » les frappes américano-britanniques cette semaine sur des sites des rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran.

La tendance du jour

Israël continue de frapper la bande de Gaza et de traquer les combattants du Hamas et du Hezbollah. Un nuage de fumée s’élevait ainsi dimanche matin au-dessus de la ville de Khan Younès après un bombardement israélien. L’armée israélienne a dit ces derniers jours concentrer ses opérations sur cette ville du sud du territoire où sont massées des centaines de milliers de civils après avoir fui les bombardements massifs dans le nord du territoire au début de la guerre.

L’armée israélienne a également indiqué avoir tué « quatre terroristes » infiltrés en Israël depuis le Liban dans la nuit de samedi à dimanche et qui avaient « ouvert le feu » sur ses soldats. Lors d’une patrouille « dans le secteur de Har Dov », des soldats israéliens ont « repéré une cellule terroriste entrée en territoire israélien depuis le Liban qui a ouvert le feu » sur eux, a indiqué l’armée dans un communiqué. Répliquant, les soldats israéliens ont tué « quatre terroristes », a-t-elle ajouté, précisant qu’un de ses soldats avait été blessé. Plus tard, l’armée israélienne a ramené ce bilan à trois morts.