Le sifflement, le silence, la déflagration. Le bruit des bombes qui tombent, Palestiniens et Ukrainiens le connaissent bien. Depuis bientôt deux ans, l’Ukraine est devenue un immense champ de bataille, où vivre à des centaines de kilomètres du front ne protège pas des missiles. À Gaza, cible de la riposte israélienne aux attaques du Hamas du 7 octobre, il y a tellement de ruines qu’on se demande ce que l’artillerie pourrait encore détruire.

Deux conflits internationaux se sont ouverts en deux ans, sans compter les affrontements au Haut-Karabagh cet été. « Depuis dix ans, il y a un retour des tensions entre États » que l’ONU n’est plus en mesure d’empêcher, analyse pour 20 Minutes l’historien et stratégiste Michel Goya. De quoi craindre le début d’une nouvelle guerre en 2024 ? On fait le tour des points chauds du globe avec notre expert.

Chine – Taïwan, l’invasion se prépare

L’état des tensions : Le pire a été craint en 2023. Au mois d’avril, la Chine a répliqué à la rencontre entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-Wen et le Speaker américain Kevin McCarthy en lançant des exercices « d’encerclement total » de l’île, au moyen de navires et de sous-marins. Une sorte de grande répétition avant un débarquement sur les côtes. En août, plusieurs dizaines d’avions militaires chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan.

Et l’élection samedi de Lai Chang-te, issu d’un parti indépendantiste, n’arrange rien. Pékin semble plus déterminé que jamais à récupérer l’île sur laquelle s’était réfugié le gouvernement nationaliste en 1949, après la prise de pouvoir des communistes. Le vote de samedi « n’entravera pas la tendance inévitable d’une réunification avec la Chine », a déclaré un porte-parole chinois.

L’avis de l’expert : « La Chine n’a pas les moyens militaires de conquérir Taïwan aujourd’hui, mais elle les construit. Il lui faut une flotte de débarquement amphibie par exemple. Une tentative maintenant serait sûrement un échec, surtout si les Etats-Unis interviennent, mais ça serait aussi meurtrier pour les Américains. Il faudrait accepter entre 5.000 et 10.000 morts en trois semaines de combats selon les scénarios, ce qui pose un doute sur cette intervention. A priori, en 2024 Taïwan ne risque rien, mais une invasion est probable dans les prochaines années. »

Corée du Nord – Corée du Sud, les frères ennemis

L’état des tensions : Là aussi, les tensions existent depuis des décennies. D’ailleurs, la paix n’a jamais vraiment été signée. Tout au long de l’année, la Corée du Nord a multiplié les tirs de missiles balistiques en mer, une manière de maintenir le niveau de menace tout en testant de nouvelles armes. Mais la visite de Kim Jong-un en Russie et la signature d’un traité de coopération militaire ont de quoi inquiéter.

Pyongyang a mené une « simulation d’attaque nucléaire tactique » en septembre et indique avoir construit un « sous-marin nucléaire tactique d’attaque ». Le leader nord-coréen a par ailleurs estimé que la péninsule se trouvait « au bord d’une guerre nucléaire » et a prévenu qu’il n’aurait « aucune hésitation à anéantir » la Corée du Sud. Mais il ne déclenchera pas « unilatéralement » le conflit, assure-t-il devant l’agence officielle KCNA.

L’avis de l’expert : « On ne sait pas très bien ce qui pourrait déclencher ce conflit. Il aurait pu l’être par les Américains plus tôt pour débrancher le programme nucléaire nord-coréen, maintenant c’est trop tard. Et on ne voit pas pourquoi Kim Jong-un se lancerait, il a tout à perdre face à des puissances très supérieures. Cela serait une aventure militaire hasardeuse et suicidaire. Une erreur d’appréciation d’un dirigeant peut toujours arriver, mais ça reste peu probable. »

Venezuela – Guyana, la tentation inattendue

L’état des tensions : C’est un coin du globe qu’on n’a pas forcément l’habitude de scruter. Mais alors que les sanctions américaines viennent de s’alléger, le Venezuela pourrait s’engager dans un conflit inattendu. Début décembre, le président Nicolas Maduro a en effet convoqué son peuple aux urnes pour un référendum sur l’intégration de la région de l’Essequibo, pourtant détenu par le Guyana, à son pays. Résultat sans appel, avec plus de 95 % de « oui ».

La région, peuplée par 125.000 personnes, est riche en pétrole et en ressources naturelles. En réponse à ce référendum, le Royaume-Uni a envoyé un navire de patrouille manœuvrer dans les eaux du Guyana, son ancienne colonie. Le début d’une crise entre Londres et Caracas, puisque le Venezuela a massé 5.600 soldats à la frontière pour participer à des exercices de nature « défensive ». Le Guyana a saisi la Cour internationale de justice, mais le Venezuela ne reconnaît pas la compétence de l’institution onusienne sur ce sujet.

L’avis de l’expert : « Ce qui donne une chance au Venezuela, c’est qu’on est dans un monde moins régulé internationalement. Il y a quelques années, le Conseil de sécurité de l’ONU aurait pris des mesures de rétorsion importantes, on n’est plus dans cette configuration. Il y a aussi la possibilité de se dire que les Américains sont trop occupés ailleurs pour intervenir. Si le Venezuela attaque, il gagnerait contre le Guyana, mais il doit réussir une guerre éclair. Si ça provoque une intervention des Occidentaux, ça serait une catastrophe. Mais ce conflit n’est pas impossible. »

Et ailleurs ?

De nombreuses autres tensions existent, même s’il n’y a pas eu de déclaration ou de friction récente. « Les tensions Chine-Inde, Inde-Pakistan, Azerbaïdjan-Arménie, Congo-Rwanda », énumère Michel Goya. L’ancien colonel des troupes de marine évoque aussi « la guerre en Amérique du Sud contre les réseaux criminels ». Mais la zone à surveiller reste le Proche-Orient, où l’urgence est à éviter une régionalisation du conflit Israël – Hamas. « Elle pourrait se faire à l’initiative d’Israël, qui veut se débarrasser du Hezbollah et faire mal à l’Iran », pointe-t-il.