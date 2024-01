Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’armée israélienne a indiqué avoir tué trois assaillants vendredi soir ayant perpétré une attaque contre la colonie juive d’Adora en Cisjordanie occupée, théâtre d’une escalade des violences en marge de la guerre à Gaza.

Des assaillants ont pénétré dans la colonie située à une vingtaine de kilomètres de Hébron, grande ville du sud de la Cisjordanie, et ont ouvert le feu sur des soldats en patrouille, a indiqué l’armée dans un communiqué.

Alors que les habitants de cette colonie avaient reçu un message d’alerte des autorités les sommant de rester chez eux en raison d’une « infiltration terroriste », les « trois assaillants ont été identifiés et neutralisés par les forces de sécurité », a ajouté l’armée.

Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne a confirmé le décès de ces trois personnes, tandis que l’agence palestinienne Wafa les a identifiés comme étant un jeune de 19 ans et deux adolescents de 16 ans de la famille Abou Jahisha.

Selon les images des caméras de surveillance obtenues par la chaîne publique israélienne Kan, ces trois jeunes Palestiniens avaient pénétré à Adora par une brèche dans une clôture entourant cette colonie.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, la Cisjordanie occupée connaît un niveau de violence inédit en 20 ans. Quelque 340 Palestiniens y ont été tués par l’armée israélienne ou des colons depuis le 7 octobre selon les autorités palestiniennes.

Le chiffre du jour

99. A la veille du 100e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l’heure est au bilan. Les opérations militaires menées depuis dans la bande de Gaza par Israël, qui a juré d’anéantir le mouvement islamiste palestinien, ont tué 23.843 personnes, et fait plus de 60.300 blessées, selon le dernier bilan samedi du ministère de la Santé du Hamas.

Les organisations internationales dénoncent sans relâche le désastre humanitaire enduré par les 2,4 millions de Gazaouis, dont 1,9 million ont dû fuir leurs foyers.

La guerre à Gaza alimente aussi les violences à la frontière israélo-libanaise, en Cisjordanie occupée et en Syrie et Irak, où les attaques contre les bases américaines se sont multipliées.

La phrase du jour

Nous venons de voir la guerre s’étendre à un autre pays, à l’intérieur d’une zone elle-même en tension extrême. »

Jean-Luc Mélenchon a mis en garde samedi contre « les risques de guerre généralisée » après des frappes américaines contre des sites des rebelles Houthis au Yémen, lors d’une intervention aux Journées économiques de l’Institut La Boétie, qu’il préside.

« Les Etats-Unis d’Amérique, le monde anglo-saxon a frappé au Yémen. On pense ce qu’on veut des Houthis, on pense ce qu’on veut du Yémen, on pense ce qu’on veut du conflit avec les Emirats. La vérité, c’est que nous venons de voir la guerre s’étendre à un autre pays, à l’intérieur d’une zone elle-même en tension extrême », a déclaré Jean-Luc Mélenchon, dans son discours d’introduction à ces Journées économiques.

Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, la tension est montée en mer Rouge ces dernières semaines avec des attaques des rebelles Houthis au Yémen visant le trafic maritime en solidarité avec la bande de Gaza.

L’armée américaine a mené samedi une nouvelle frappe contre des sites des rebelles Houthis, après de premières frappes américaines et britanniques vendredi. Les Houthis qui contrôlent de vastes régions du Yémen ont renchéri dans leurs menaces contre le trafic maritime international en mer Rouge.

La tendance du jour

Des milliers de personnes ont marché samedi à Londres lors de la septième manifestation de soutien aux Palestiniens de Gaza depuis le 7 octobre, réclamant un cessez-le-feu « immédiat » et fustigeant le soutien apporté par le gouvernement britannique à Israël au 99e jour du conflit.

Après une pause pendant les fêtes de fin d’année, la mobilisation est repartie de plus belle dans la capitale britannique comme dans une trentaine d’autres pays du monde, avec une marche au départ de la City et en direction de Parliament Square, où se trouve le palais de Westminster.

Dans le cortège, composé de manifestants de tous les âges venus pour beaucoup en famille, des pancartes appelaient à « cesser de bombarder les enfants » à Gaza, mélangées à des rameaux d’oliviers, des drapeaux arc-en-ciel avec le slogan « Paix » et des centaines de drapeaux palestiniens.

Un rassemblement de soutien à Israël aura également lieu dimanche dans la capitale britannique, après une manifestation à vélo pour réclamer la libération des quelque 250 otages toujours détenus par le Hamas.