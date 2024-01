La recrudescence des violences touche aussi la Cisjordanie, occupée par Israël. L’armée israélienne a indiqué avoir « neutralisé » trois assaillants vendredi soir après une attaque contre la colonie juive d’Adora. Des assaillants ont ouvert le feu sur des soldats en patrouille dans la zone située près d’Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967, indique l’armée dans un communiqué.

Alors que les habitants avaient reçu un message d’alerte des autorités les sommant de se calfeutrer chez eux en raison d’une « infiltration terroriste », « trois assaillants ont été identifiés et neutralisés par les forces de sécurité », indique l’armée. Un homme a par ailleurs été blessé par balle à la jambe et a été hospitalisé, selon le service de secours Magen David Adom (MDA) qui n’a pas donné plus de détail.

Un jeune homme tué près de Tulkarem

Dans un incident séparé, dans le nord de la Cisjordanie, un Palestinien de 19 ans a succombé à ses blessures après avoir été frappé par l’armée israélienne dans le secteur de Tulkarem, a annoncé le ministère de la Santé palestinien cité par l’agence officielle de l’autorité palestinienne Wafa.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, la Cisjordanie occupée connaît un niveau de violence inédit en vingt ans. Quelque 340 Palestiniens y ont été tués par l’armée israélienne ou des colons depuis le 7 octobre selon les autorités palestiniennes.

La terre de 3 millions de Palestiniens

Selon le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne, plus de 520 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie en 2023. Des attaques palestiniennes en Israël et en Cisjordanie ont tué au moins 43 personnes en 2023, selon le Shin Beth, le service de renseignement intérieur israélien.

Quelque 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée. Environ 500.000 Israéliens y habitent aussi dans des colonies, illégales au regard du droit international.