Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Israël s’est défendu ce vendredi de vouloir détruire le peuple palestinien à Gaza. L’Etat hébreu a fustigé une accusation de génocide qu’il estime « totalement dénaturée » et « malveillante ». L’Afrique du Sud a saisi le mois dernier en urgence la Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye, arguant qu’Israël violait la Convention des Nations unies sur le génocide, signée en 1948 à la suite de l’Holocauste.

Selon Tal Becker, l’un des avocats de l’Etat hébreu, Pretoria a « présenté à la Cour un tableau factuel et juridique totalement dénaturé » du conflit. À l’aide de vidéos et d’images, il a dressé devant les magistrats un tableau d’horreurs commises selon lui lors de l’attaque du Hamas.

L’avocat a souligné que la réponse d’Israël était un acte de légitime défense et ne visait pas les civils. « Israël est engagé dans une guerre de défense contre le Hamas, pas contre le peuple palestinien », a-t-il assuré, alors qu’au moins 23.708 personnes ont été tuées à Gaza, en majorité des femmes et des enfants.

Le chiffre du jour

Enième. « Gaza est de nouveau coupé du monde », pour la énième fois. L’enclave palestinienne, pilonnée par l’armée israélienne depuis le 7 octobre, a perdu tout moyen de contact. « Nous regrettons d’annoncer que tous les services de télécommunications dans la bande de Gaza ont été interrompus à cause de l’agression en cours », annoncé l’opérateur palestinien Paltel sur le réseau social X.

La phrase du jour

Un appel au cessez-le-feu, sans exiger la libération de nos otages et le désarmement du Hamas, est un appel à la victoire du terrorisme »

Israël a reproché vendredi au Haut-Commissariat de l’ONU aux droits humains de ne pas avoir demandé la libération des otages détenus à Gaza dans sa déclaration du jour. « Pas un mot pour demander la libération des otages détenus à Gaza », a dénoncé la représentation d’Israël auprès de l’ONU à Genève sur le réseau social X.

La tendance du jour

La tension est montée d’un cran en mer Rouge. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Joe Biden a annoncé que les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient « mené avec succès des frappes contre un certain nombre de cibles utilisées par les rebelles houthis pour mettre en danger la liberté de navigation » en mer Rouge. Les rebelles yéménites mènent des attaques depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans cette zone cruciale pour le commerce mondial.

Le mouvement assure agir en solidarité avec Gaza. L’un de ses porte-parole a dénoncé ces attaques « injustifiées », assurant que les Houthis continueraient à cibler « les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée ». « Tous les intérêts américano-britanniques sont devenus des cibles légitimes pour les forces armées yéménites après l’agression directe et déclarée » contre le Yémen, a prévenu vendredi le Conseil politique suprême des Houthis, une haute instance des rebelles, dans un communiqué.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a demandé vendredi à « toutes les parties » d’éviter « l’escalade ». Car ces attaques ont relancé les craintes d’un débordement régional de la guerre à Gaza.a