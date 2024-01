Attaquée sur son sol le 7 octobre dernier, Israël l’est désormais devant les tribunaux. L’Afrique du Sud a en effet accusé l’Etat hébreu de violer la Convention des Nations unies sur le génocide devant la Cour internationale de Justice, plus haute juridiction de l’ONU. « Aucune attaque armée sur le territoire d’un Etat, aussi grave soit-elle (…) ne peut justifier une violation de la Convention », a défendu le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, devant la quinzaine de magistrats de la CIJ réunis en urgence à La Haye.

Mais de quoi Pretoria accuse-t-elle Israël exactement ? Pourquoi l’Afrique du Sud s’implique-t-elle diplomatiquement sur ce sujet ? Cette accusation peut-elle avoir des conséquences pour Israël ? 20 Minutes fait le point.

Quelles sont les accusations de l’Afrique du Sud contre Israël ?

Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, Israël a lancé une riposte sur la bande de Gaza, bombardant le territoire palestinien et frappant même le sol du Liban. Le prix de la volonté « d’anéantir » le Hamas, pour les Palestiniens, serait de plus de 23.000 morts, majoritairement des femmes et des enfants. Une rupture des engagements de la Convention des Nations unies sur le génocide, signée en 1948 à la suite de l’Holocauste, selon Pretoria.

La campagne de bombardements menée par Israël vise à « la destruction de la vie des Palestiniens » et pousse les Palestiniens « au bord de la famine », a affirmé ce mercredi Adila Hassim, avocate de l’Afrique du Sud. « La situation est telle que les experts prédisent désormais que plus de personnes à Gaza pourraient mourir de faim et de maladie » que par les bombardements, a-t-elle encore avancé avant d’ajouter : « les génocides ne sont jamais déclarés à l’avance, mais cette cour bénéficie des 13 dernières semaines de preuves qui montrent de manière incontestable un modèle de comportement et d’intention qui justifie une allégation plausible d’actes génocidaires. »

Pourquoi l’Afrique du Sud s’implique-t-elle dans ce dossier ?

Autrefois symbole de l’Apartheid, l’Afrique du Sud reste particulièrement sensible et vigilante sur les questions de discriminations et d’oppression d’une population par une autre. Héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela avait d’ailleurs affirmé que la liberté de l’Afrique du Sud serait « incomplète » sans celle des Palestiniens, et le parti dont il est issu, le Congrès national africain, est un soutien à la cause palestinienne de longue date.

Accusé par Israël de se faire le « bras juridique » du Hamas, l’Afrique du Sud a assuré condamner « sans équivoque » les attaques du 7 octobre. Mais Pretoria estime aussi que la réponse israélienne vise à « provoquer la destruction d’une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien ». Avec cette action en justice contre un allié des Etats-Unis, l’Afrique du Sud joue gros sur le plan diplomatique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Etat austral s’est déjà fâché avec une partie des Occidentaux en maintenant des opérations militaires communes avec la Russie ou en entretenant des liens économiques très importants avec la Chine.

Quelles peuvent être les conséquences pour Israël ?

« Pleinement consciente » du « poids particulier de la responsabilité » d’accuser Israël sur cette Convention créée après la Shoah, Pretoria demande à la Cour d’enjoindre Tel-Aviv à « suspendre immédiatement ses opérations militaires » à Gaza. Un ordre que la CIJ avait déjà donné à la Russie en mars 2022 lors de l’invasion de l’Ukraine, et que Vladimir Poutine avait superbement ignoré. Si les décisions de la CIJ sont juridiquement contraignantes en théorie, elle n’a en effet aucun pouvoir pour les faire appliquer.

Une décision de justice contre Israël augmenterait cependant la pression politique sur le pays, et pourrait éventuellement servir de prétexte à des sanctions. « La Cour internationale de justice peut prononcer des mesures provisoires avant de se prononcer compétente », précise ainsi pour France Info Yann Jurovics, maître de conférences en droit international à l’université Paris-Saclay. Pretoria espère alors des mesures sur l’accès à l’eau et à l’aide humanitaire des Palestiniens. Même si un jugement sur le fond pour génocide peut prendre des années, une décision provisoire en ce sens de la CIJ aurait une « portée symbolique extrêmement forte et pourrait amener un certain nombre de pays à se ranger derrière l’Afrique du Sud », indique de son côté le juriste international Pascal Turlan au Huffington Post.

Reste que la résolution complète de l’affaire devant la CIJ peut prendre des années. A ce stade, « la cour ne déterminera pas si un génocide est en train de se dérouler à Gaza », prévient Cecily Rose. Et la professeure en droit international à l’université de Leyde aux Pays-Bas : « la cour évaluera seulement s’il existe un risque de préjudice irréparable aux droits garantis par la Convention sur le génocide, en particulier le droit des Palestiniens de Gaza à être protégés contre les actes qui menacent leur existence en tant que groupe. »