08h50 : Israël répond à ces accusations

« Il n’y a rien de plus atroce et absurde que cette affirmation », a réagi le président israélien Isaac Herzog. « Nous serons devant la Cour internationale de Justice (CIJ) et nous présenterons fièrement notre cas de légitime défense (…) en vertu du droit international humanitaire », a-t-il ajouté.