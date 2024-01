Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé mercredi la mort de six personnes, dont quatre de ses secouristes, dans une frappe sur une ambulance dans le centre de la bande de Gaza qu’il a attribuée à l’armée israélienne. Un précédent bilan faisait état de quatre morts. « Deux autres personnes qui se trouvaient dans l’ambulance au moment de la frappe ont été blessées et sont décédées par la suite », a ajouté le Croissant-Rouge.

L’ambulance se trouvait rue Salaheddine à l’entrée de Deir el-Balah, la grande artère qui traverse la bande de Gaza du Nord au Sud, selon le Croissant-Rouge. Contactée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas fait de commentaire.

Le chiffre du jour

21. C’est le nombre de drones et missiles interceptés par les armées britannique et américaine en mer Rouge ce mercredi. Avec le lancement de 18 drones et 3 missiles, il s’agit de la plus importante « attaque des Houthis » à ce jour selon le gouvernement britannique. Les rebelles yéménites multiplient les attaques en mer Rouge afin d’y freiner le trafic maritime international, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

La phrase du jour

Pour évacuer les forces qui étaient prises sous un feu nourri [le véhicule] a roulé involontairement sur le corps d’un terroriste »

L’armée israélienne a reconnu ce mercredi qu’un de ses véhicules avait « roulé sur le corps d’un terroriste ». Cet acte se serait produit « involontairement », pendant des affrontements avec des combattants palestiniens lors d’une opération sécuritaire dans le nord de la Cisjordanie occupée, dans la nuit de lundi à mardi.

Une vidéo de l’incident, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité une vive condamnation de l’Autorité palestinienne, qui a dénoncé un « crime brutal ». Les images montrent un véhicule militaire s’arrêtant devant un corps inanimé avant de redémarrer et de lui rouler dessus.

La tendance du jour

Antony Blinken continue sa tournée au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie américaine était en Cisjordanie occupée par Israël ce mercredi. Il a réitéré son soutien à la création d’un Etat palestinien, après avoir exhorté Israël à épargner les civils dans la bande de Gaza, où les bombardements ne connaissent aucun répit.

Il a réaffirmé que son pays soutenait des « mesures tangibles » pour la création d’un Etat palestinien, lors d’une rencontre avec le président Mahmoud Abbas. Après avoir sommé mardi Israël de « cesser de prendre des mesures qui sapent la capacité des Palestiniens à se gouverner eux-mêmes », il a insisté mercredi sur le fait que « tous les impôts palestiniens collectés par Israël [devaient] être systématiquement transférés à l’Autorité palestinienne ».

Mahmoud Abbas devait par ailleurs rencontrer ce mercredi en Jordanie le roi Abdallah II et le président égyptien, Abdel-Fattah al-Sissi, pour discuter d’un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza et de la livraison ininterrompue d’aide humanitaire, selon Amman.