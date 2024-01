06h27 : Le président israélien Herzog et Blinken attendus à Davos

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le président israélien Isaac Herzog participeront la semaine prochaine au Forum économique mondial à Davos. Le président français Emmanuel Macron, le nouveau chef d'Etat argentin ultralibéral Javier Milei, le Premier ministre chinois Li Qiang ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen seront parmi les plus de 60 chefs d'Etat et de gouvernement présents au forum, qui se tient dans les Alpes suisses du 15 au 19 janvier.

Le conflit au Moyen-Orient sera haut à l'agenda, aux côtés de la guerre en Ukraine, des conflits commerciaux et d'une économie mondiale en berne, confrontée à l'inflation et au risque d'attaques en Mer rouge de navires marchands.

La réunion de Davos réunit cette année plus de 2.800 participants dont plus de 800 chefs d'entreprises, des banquiers centraux et des représentants d'organisations internationales, comme le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.