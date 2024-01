Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Blinken va tenter de désamorcer le redouté embrasement régional…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Ce mardi, la visite d’Antony Blinken à Tel Aviv sera suivie de près alors que des frappes israéliennes en Syrie et au Liban pourraient envenimer la situation dans la région, au lendemain de frappes en Syrie et au Liban qui ont tué deux hauts responsables du Hamas et du Hezbollah. Des sirènes alertant sur des tirs de roquettes ont retenti lundi dans le centre et le sud d'Israël, ainsi qu'à proximité de la frontière avec le Liban, où les frappes israéliennes et les échanges de tirs avec les militants du Hezbollah soutenus par l'Iran font craindre une extension du conflit vers le nord.