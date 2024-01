Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Pour les reporters aussi, l’hécatombe se poursuit à Gaza. Moustafa Thuraya et Hamza Dahdouh, deux journalistes palestiniens freelance, ont été tués à Rafah, alors qu’ils rentraient de reportage. La famille Dahdouh continue de payer un lourd tribut depuis le début du conflit. Waël, le père d’Hamza, est le chef du bureau de la chaîne qatarie al-Jazeera à Gaza. En octobre, au cours d’une émission en direct, il avait appris que sa femme, un de ses fils et une de ses filles ainsi que son petit-fils d’un an et demi avaient été tués lors d’une attaque aérienne israélienne.

Avec ces décès, au moins 79 journalistes et professionnels des médias, en grande majorité palestiniens, ont été tués depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

Le chiffre du jour

132. Comme le nombre d’otages israéliens toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. L’organisation islamiste palestinienne Jihad islamique a diffusé lundi une vidéo d’un otage israélien en vie. La famille de l’otage, enlevé le 7 octobre au kibboutz Nir Oz, a demandé aux médias de ne pas diffuser la vidéo.

La phrase du jour

Je comprends l’ardeur. »

Tels sont les mots de Joe Biden. Alors qu’il prononçait un discours dans une église, le président américain a été interrompu par des manifestants réclamant un cessez-le-feu à Gaza. Il a alors indiqué comprendre leurs doléances et qu’il « travaillait discrètement » afin qu’Israël « réduise nettement » sa présence à Gaza.

La tendance du jour

Le « commandant Wissam Hassan Tawil », cadre du Hezbollah, a été tué par une frappe israélienne qui visait son véhicule, dans le sud du Liban. C’était un important responsable militaire de l’organisation pro-iranienne, qui « jouait un rôle de premier plan dans la direction des opérations militaires dans le Sud » d’où le Hezbollah libanais mène depuis trois mois des attaques quasi-quotidiennes contre Israël, qui riposte par des bombardements, a précisé un responsable qui a requis l’anonymat.

Il s’agit du plus haut responsable militaire du Hezbollah tué depuis que cette puissante formation a ouvert le front avec Israël pour soutenir le Hamas palestinien, son allié.

Le raid intervient après la mort du numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, et six autres responsables et cadres du mouvement islamiste palestinien dans une frappe attribuée à Israël le 2 janvier. Cette frappe sur le bureau du Hamas, la première au-delà du sud du Liban, a alimenté les craintes d’une extension de la guerre entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Et le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, poursuit ce lundi une tournée régionale dont l’un des objectifs est d’éviter une escalade et notamment que les tensions entre Israël et le Hezbollah ne deviennent hors de contrôle, selon des responsables américains.