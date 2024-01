6h10 : Deux journalistes tués à Rafah

Deux journalistes travaillant pour la chaîne qatarie Al Jazeera ont été tués dimanche à Rafah, ville gazaouie proche de la frontière égyptienne, après une frappe sur leur véhicule, selon leur employeur. Moustafa Thuraya – un vidéaste collaborant également avec l’AFP – et Hamza Waël Dahdouh revenaient de reportage après s’être rendus sur le lieu d’une habitation touchée par les frappes aériennes. Le second est le fils du chef du bureau d’Al Jazeera dans le territoire palestinien, Waël Dahdouh, qui avait déjà perdu son épouse et deux de ses enfants fin octobre dans une frappe israélienne.

L’armée israélienne a déclaré avoir « frappé un terroriste qui pilotait un appareil volant représentant une menace pour les troupes », ajoutant être « au fait des informations selon lesquelles, au cours de la frappe, deux autres suspects qui se trouvaient dans le même véhicule avaient aussi été touchés ».

Avec ces décès, au moins 79 journalistes et professionnels des médias, en grande majorité palestiniens, ont été tués depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).