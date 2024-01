Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Au milieu de cette abominable journée, une nouvelle se révèle plus positive. L’Élysée a annoncé que la France et la Jordanie avaient pu larguer sept tonnes d’aide humanitaire et sanitaire sur la bande de Gaza. D’après Emmanuel Macron, l’opération de largage a été conduite dans la nuit de jeudi à vendredi par deux C-130, des avions de transport militaire, l’un français et l’autre jordanien, « avec des équipes mixtes à la fois jordaniennes et françaises dans les deux aéronefs ». C’est la première fois qu’une telle aide peut être acheminée, a assuré l’Élysée.

La situation humanitaire reste critique à Gaza. Dans un contexte difficile, la France et la Jordanie ont livré par les airs de l’aide à la population et à ceux qui lui portent secours. pic.twitter.com/jNXGiZieCh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 5, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le chiffre du jour

1,9. C’est le nombre en million de personnes déplacées dans la bande de Gaza. Sur le terrain, la situation reste dramatique pour les quelque 2,4 millions de Gazaouis, dont environ 1,9 million ont été déplacés par le conflit. D’après les ONG, les hôpitaux ne fonctionnent plus ou très difficilement et les habitants font face à de graves pénuries d’eau, de nourriture et de médicaments. « Environ 500.000 personnes déplacées vivent autour des abris, dans les rues ou sur les routes », a déclaré Adnan Abu Hasna, un porte-parole à Gaza de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens.

La phrase du jour

La riposte est inéluctable. »

Les mots sont signés d’Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, et font suite à l’attaque qui a coûté la vie à Saleh al-Arouri et à six autres responsables et cadres du Hamas mardi soir. D’après des observateurs, un bureau du mouvement islamiste palestinien, allié du Hezbollah, aurait été touché par une frappe israélienne. Cet acte « est grave et ne restera pas sans réponse », a prévenu Hassan Nasrallah dans un discours télévisé, assurant que son mouvement allait « répondre » sur « le champ de bataille ».

La tendance du jour

Israël a présenté son « plan pour Gaza » par la voix de Yoav Gallant. Le ministre israélien de la Défense a martelé l’intention de son gouvernement de poursuivre les opérations militaires à Gaza jusqu’au « retour des otages », au « démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas » et à « l’élimination des menaces militaires ». Depuis l’offensive du Hamas le 7 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis « d’anéantir » le Hamas. Mais peut-il y parvenir ? Certains anciens conseillers du pays mettent en doute la capacité d’Israël à sortir vainqueur du conflit.

Ce vendredi, le ministre de la Défense a accepté d’évoquer l’après-guerre. Son plan, qui doit encore recevoir l’aval d’un gouvernement divisé, prévoit un retrait des Israéliens de Gaza si le Hamas était vaincu. « Il n’y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l’atteinte des objectifs de la guerre. Les habitants de Gaza sont palestiniens. Par conséquent des entités palestiniennes seront en charge (de la gestion) à la condition qu’il n’y ait aucune action hostile ou menace contre l’Etat d’Israël », a promis le ministre Yoav Gallant. Un semblant d’espoir.