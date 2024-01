07h31 : Blinken au Moyen-Orient pour prôner une aide accrue à Gaza et éviter l’embrasement

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est embarqué jeudi soir pour sa quatrième tournée au Moyen-Orient depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas palestinien, où il entend plaider pour une aide accrue pour Gaza et des moyens d'éviter l'embrasement dans un contexte régional à cran. Il s'attend à des discussions difficiles lors de cette nouvelle tournée qui l'amènera, outre en Israël en début de semaine prochaine, dans cinq pays arabes - Jordanie, Qatar, Emirats, Arabie saoudite et Egypte -, ainsi qu'en Cisjordanie, siège de l'Autorité palestinienne, a indiqué à la presse son porte-parole Matthew Miller.

Antony Blinken s'est envolé de Washington jeudi soir à destination de la Turquie, première étape de cette tournée prévue pour durer jusqu'au 10 janvier. Le secrétaire d'Etat américain discutera des « mesures immédiates visant à accroître considérablement l'aide humanitaire à Gaza », où la situation humanitaire est décrite par l'ONU et les ONG comme « catastrophique ».

« Nous ne nous attendons pas à ce que toutes les conversations de ce voyage soient faciles. Il est évident que la région est confrontée à des problèmes difficiles et que des choix difficiles s'imposent », a affirmé Matthew Miller. « Mais le secrétaire d'Etat estime qu'il est de la responsabilité des Etats-Unis de mener des efforts diplomatiques pour s'attaquer de front à ces défis », a-t-il ajouté.