Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Antony Blinken est de retour au Proche-Orient. Depuis le 7 octobre et l’attaque meurtrière du Hamas sur le sol Israélien, la situation est toujours explosive dans la région. Le secrétaire d’Etat américain a alors prévu de se rendre pour la quatrième fois dans la région depuis le début des hostilités afin de faire valoir la vision des Etats-Unis sur le conflit.

En Israël, le secrétaire d’Etat américain va plaider en faveur « de mesures immédiates à prendre pour accroître de manière substantielle l’aide humanitaire » dans la bande de Gaza, a déclaré à la presse le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller. Antony Blinken discutera également de la manière d'« empêcher le conflit de s’étendre » dans un contexte régional extrêmement tendu.

« Il discutera de mesures spécifiques que les parties peuvent prendre, notamment de la manière dont elles peuvent user de leur influence auprès des autres pays de la région, afin d’éviter une escalade », a affirmé Matthew Miller. « Il n’est dans l’intérêt de personne – ni d’Israël, ni de la région, ni du monde – que ce conflit s’étende au-delà de Gaza », a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie américaine se rendra également dans cinq pays arabes, ainsi qu’en Cisjordanie, Turquie et en Grèce, lors de cette tournée, a annoncé jeudi le département d’Etat.

Le chiffre du jour

125. C’est le nombre d’habitants de Gaza tués par les bombardements israéliens en 24 heures. Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé que les opérations militaires israéliennes dans l’enclave palestinienne avaient fait 22.438 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre. Le ministère a aussi fait état de 57.614 personnes blessées.

La phrase du jour

La politique de punition collective et de déplacement forcé pratiquée par les autorités d’occupation contre les habitants de Gaza ne changera pas le fait que Gaza est une terre palestinienne et qu’elle restera palestinienne. »

Ce sont les mots du ministère des Affaires étrangères du Qatar après les déclarations de deux ministres israéliens appelant les Palestiniens à quitter la bande de Gaza.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, avait appelé lundi à un retour de colons juifs à Gaza après la guerre en cours, et à « encourager » la population palestinienne à émigrer, au lendemain d’un appel similaire de son collègue d’extrême droite, le ministre des Finances Bezalel Smotrich.

Le Qatar, qui a joué un rôle de médiateur dans la trêve entre Israël et le Hamas palestinien fin novembre, a « condamné dans les termes les plus fermes » les propos des deux ministres, tout comme l’Arabie saoudite. Les Etats-Unis, la France et l’Union européenne ont également dénoncé les propos des deux ministres israéliens.

La tendance du jour

Malgré les accusations provenant de responsables iraniens, l’attentat qui a fait au moins 84 morts mercredi près de Téhéran n’était pas signé par les Etats-Unis ni Israël. L’Etat islamique a revendiqué la double explosion près de la tombe du général Qassem Soleimani, ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. L’attaque est survenue dans un contexte régional très tendu, au lendemain de l’élimination d’un haut responsable de ce mouvement islamiste palestinien dans une frappe près de Beyrouth, attribuée à Israël.

L’EI a indiqué via ses chaînes Telegram que deux de ses membres avaient « activé leur ceinture explosive » au milieu « d’un grand rassemblement d’apostats, près de la tombe de leur leader Qassem Soleimani hier à Kerman, dans le sud de l’Iran ». Une foule y était rassemblée pour commémorer la mort du général, tué en janvier 2020 par une frappe américaine en Irak et célébré en Iran pour son rôle dans la défaite de l’EI.