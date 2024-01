Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Antony Blinken au Moyen-Orient pour éviter l’embrasement régional…

10h14 : En Iran, le bilan officiel réduit à 84 morts

L'Iran a révisé jeudi à la baisse le bilan officiel de l'attentat perpétré la veille dans le sud du pays, faisant état désormais de 84 morts. « Selon les dernières statistiques, 84 personnes ont été tuées », a annoncé jeudi à la télévision d'Etat le chef des services d'urgence du pays, Jafar Miadfar, faisant état de « 284 blessés, dont 195 sont toujours hospitalisés ».

La double explosion s'est produite à Kerman (sud) près de la tombe du général Qassem Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, tué début janvier 2020 dans une attaque de drone américaine en Irak.

Une foule compacte composée de représentants de la République islamique et d'anonymes y était rassemblée pour commémorer le quatrième anniversaire de la mort du général iranien, qui était était l'une des personnalités les plus populaires du pays. Un précédent bilan fourni mercredi par les médias d'Etat faisait état de 95 morts et de 181 blessés.