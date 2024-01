Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Que s’est-il réellement passé lors de l’attaque ayant visé le numéro 2 du Hamas Saleh al-Arouri, ce mardi ? Un responsable libanais a déclaré ce jour auprès de l’AFP qu’il aurait été ciblé par des « missiles guidés » tirés depuis un avion de chasse israélien. L’agence officielle libanaise Ani avait indiqué plus tôt que cette attaque, visant les abords de la capitale libanaise pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, avait été menée par un drone.

Le responsable de sécurité, informé des enquêtes préliminaires et qui a requis l’anonymat a expliqué que le numéro deux du Hamas avait été tué « non pas par un drone, mais par des missiles guidés tirés depuis un avion de chasse israélien ». Il évoque le caractère hautement « précis » de la frappe d’une part, et le poids conséquent des missiles, qui pesaient environ « 100 kilogrammes » chacun. L’armée israélienne n’a pas revendiqué la frappe mais a affirmé mercredi se préparer à « tout scénario ».

Le chiffre du jour

12. C’est le nombre de pays – comprenant les Etats-Unis et onze alliés – qui ont demandé aux rebelles yéménites Houthis de cesser « immédiatement leurs attaques illégales » de navires en mer Rouge, faute de quoi ils « en assumeront les conséquences ». « Les Houthis devront porter la responsabilité des conséquences s’ils continuent à menacer des vies, l’économie mondiale et la libre circulation du commerce dans les voies navigables essentielles de la région », affirme cette coalition de pays dans un communiqué.

La phrase du jour

Les Etats-Unis sont nos bons amis, mais avant tout, nous ferons ce qui est bon pour l’Etat d’Israël : encourager l’émigration de centaines de milliers de personnes de Gaza permettra aux résidents (israéliens) de rentrer chez eux (en lisière de Gaza) et de vivre en sécurité tout en protégeant nos soldats »

Ceci est une déclaration du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a de nouveau préconisé ce mercredi un départ massif de Palestiniens de Gaza, rejetant les critiques américaines qualifiant ses précédentes déclarations évoquant ce scénario d'« irresponsable ». Le ministère français des Affaires étrangères a, lui aussi, condamné ces déclarations jugées « provocatrices ».

La tendance du jour

Au Proche-Orient, chacun craint une nouvelle escalade du conflit. Au lendemain de la mort du numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, les tensions déjà vives ont été à nouveau réveillées par la double explosion survenue en Iran pendant des commémorations du général Qassem Soleimani, l’architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. L’attaque a été jugée « terroriste », mais n’a pas été revendiquée jusqu’ici. Accusant les « ennemis diaboliques et criminels » de l’Iran, le guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei a réagi en promettant « une réponse sévère » à ce « désastre ».

Quant au Hezbollah au cours d’un discours très attendu, son chef Hassan Nasrallah a mis en garde Israël : « Pour le moment, nous combattons sur le front de façon calculée (…) mais si l’ennemi pense lancer une guerre contre le Liban, nous combattrons sans limites, sans restrictions, sans frontières ». Avant d’ajouter : « Nous ne craignons pas la guerre ».