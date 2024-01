Les animaux du zoo de la bande de Gaza meurent de faim. Alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, la nourriture pour les animaux se fait de plus en plus rare. L’unique zoo de Rafah, dans la bande de Gaza, est confronté à une grave pénurie de nourriture notamment pour les lions, en raison de la rareté de la viande et de l’augmentation considérable du prix des aliments.

Le propriétaire du zoo affirme que certains animaux sont morts en raison du manque de nourriture. Pour nourrir les lions, Ahmed Joumaa, a dû se résoudre à leur donner du « pain sec et à le mouiller avec de l’eau ».

Du pain sec pour les lions

« Au début de la guerre, nous avons pu gérer la situation, puis elle est devenue incontrôlable, explique Ahmed Joumaa. La nourriture n’est pas disponible et certains animaux sont morts. Par exemple, la lionne a mis bas, mais nous n’avons pas pu lui fournir de nourriture, alors les petits sont morts, et la même chose s’est produite avec les singes et les oiseaux. Le sac de nourriture, qui coûtait 70 shekels, coûte 400 shekels aujourd’hui, et il n’est pas disponible. La situation est tragique, il n’y a ni nourriture, ni eau, ni médicaments, ni quoi que ce soit ».

Pour le propriétaire du zoo, le manque de nourriture n’est pas le seul problème : « Les frappes ont terrifié les gens, mais qu’en est-il des animaux ? Ils sont affectés mentalement bien sûr, et terrifiés ». Avant d’ajouter : « Nous avons contacté la Palestinian Animal League à Ramallah, dirigée par Ahmad Safi, qui a lui-même contacté les Four Paws, et ils ont promis de soutenir le zoo avec de la nourriture d’ici au 15 du mois ».

En attendant une livraison de nourriture pour les animaux, le zoo qui avait fermé depuis le début de la guerre a rouvert pour accueillir des familles qui fuient le conflit.