Dans sa guerre contre le Hamas, Israël s’appuie des deux pieds sur ses réservistes. Après les attaques sanglantes du 7 octobre, 360.000 d’entre eux ont été appelés à combattre sous les drapeaux. « Tsahal n’a jamais mobilisé autant de réservistes si rapidement », soulignait alors un porte-parole de l’armée israélienne dans les colonnes du Times of Israel. Près de trois mois plus tard, l’armée a annoncé que des réservistes allaient faire une pause et certaines brigades effectuer des rotations.

« L’armée israélienne doit planifier à l’avance, car nous serons sollicités pour des tâches et des combats supplémentaires tout au long de cette année », a déclaré Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne. « L’armée israélienne a annoncé que la guerre s’inscrirait sur l’ensemble de l’année 2024, il n’est donc pas illogique qu’il y ait un jeu de rotation des unités combattantes », réagit David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’Iris, Institut de relations internationales et stratégiques, et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques. « C’est peut-être le début d’une troisième phase de la guerre, qui s’inscrit dans le temps long », note-t-il.

Un conflit qui s’inscrit dans la durée

« Israël entre dans une logique de combat prolongé avec la prise en compte de la variable économique parce que les ressources humaines ne sont pas inépuisables. Il faut que les soldats puissent se reposer mais aussi s’entraîner à nouveau pour de futurs combats », souligne David Rigoulet-Roze. « Ces déclarations interviennent en prévision d’un conflit qui va durer plus longtemps que prévu, abonde Jonathan Piron, spécialiste du Moyen-Orient au sein d’Etopia. Il s’agit d’une adaptation opérationnelle pour soulager les forces vives et l’économie. »

Car le financement de la guerre est une épreuve de Sisyphe à lui seul. D’après le Washington Post, qui a interrogé des économistes, le gouvernement israélien dépense en moyenne 220 millions de dollars (soit un peu plus de 200 millions d’euros) par jour pour financer ses opérations à Gaza. Les 360.000 réservistes appelés à combattre viennent de la société civile. Or, Israël est un petit pays qui abrite moins de 10 millions de personnes. Le nombre d’appelés est donc « colossal », comme le note Jonathan Piron.

« Les réservistes constituent la colonne vertébrale de Tsahal [l’armée israélienne]. La mobilisation prélève donc inévitablement des ressources humaines au niveau de l’activité économique », explique David Rigoulet-Roze qui rappelle que l’économie israélienne comporte de nombreuses entreprises de petite et moyenne envergures. « Quand un nombre important d’actifs est mobilisé, c’est évidemment déstabilisant pour une entreprise, surtout s’il s’agit d’une PME », ajoute-t-il.

La puissance de Tsahal et la faiblesse du gouvernement

La « colonne vertébrale » de l’armée israélienne reste toutefois solide. « L’armée est un symbole du pays et la confiance de la population est forte », note Jonathan Piron. Elle est tellement ancrée dans le quotidien des Israéliens que « certains emplois vous sont refusés si vous n’avez pas fait votre service militaire ». Quelques jeunes ont publiquement annoncé leur refus de prendre les armes, à l’instar de Tal Mitnick, premier à refuser de faire son service militaire depuis les attaques du 7 octobre. « Il peut y avoir des doutes individuels sur les modalités de l’opération militaire mais globalement l’ensemble de la population adhère à la stratégie de Tsahal », tempère David Rigoulet-Roze. La population porte une grande confiance à son armée qui ne semble pas s’éroder depuis le début du conflit.

Contrairement au gouvernement de Benyamin Netanyahou qui, lui, accuse le coup. Les critiques fusent à l’encontre de l’exécutif mais aussi des renseignements depuis les attaques du 7 octobre. Accusé de ne pas avoir pris au sérieux la menace, le Premier ministre israélien a vu sa cote de popularité descendre en flèche. Alors, « faire durer le conflit est aussi une question d’opportunisme pour l’exécutif israélien. Le gouvernement actuel a tout intérêt à prolonger l’état de guerre afin de se protéger de toute tension politique », note Jonathan Piron qui ajoute que même les oppositions ne remettent pas en question les opérations militaires du pays.

L’Etat hébreu est toutefois confronté à un risque de crise politique ainsi qu’une pression internationale croissante. Faire durer le conflit a un coût économique mais aussi diplomatique pour Israël, alors que plus de 22.000 personnes sont mortes à Gaza, principalement des femmes et des enfants. Avec une armée massivement soutenue par la population et un grand nombre de réservistes, le colosse n’a ni les pieds ni la colonne fragile. Mais il devrait se méfier de sa tête.