Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour depuis le 7 octobre, date de l’attaque surprise du Hamas en Israël, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le Proche-Orient. Ce samedi, l’espoir d’une trêve est de nouveau à l’ordre du jour. Une délégation du Hamas est en effet depuis hier au Caire pour négocier un cessez-le-feu. Doté de trois étapes, le plan égyptien prévoit des trêves renouvelables, des libérations échelonnées d’otages et de prisonniers palestiniens et, à terme, une cessation des hostilités. Toutefois sur le terrain, pour le moment, l’offensive de Tsahal dans la bande de Gaza ne faiblit pas.