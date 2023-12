Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Une délégation du Hamas était attendue de vendredi en Egypte pour négocier un cessez-le-feu. Doté de trois étapes, le plan égyptien prévoit des trêves renouvelables, des libérations échelonnées d’otages et de prisonniers palestiniens et, à terme, une cessation des hostilités.

Au Caire, la délégation du Hamas, mouvement classé comme terroriste par l’Union européenne, les Etats-Unis et Israël notamment, doit transmettre « la réponse des factions palestiniennes ». Elle « comporte plusieurs observations », notamment « sur les modalités des échanges prévus et le nombre de prisonniers palestiniens qui seront libérés, et sur l’obtention de garanties pour un retrait militaire israélien total » de Gaza, a affirmé un responsable du mouvement islamiste ayant requis l’anonymat.

Le chiffre du jour

308. C’est le nombre de « personnes qui avaient trouvé refuge dans des abris » de l’Office de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) qui ont été tuées depuis le début de la guerre, annonce ce vendredi sur X (anciennement Twitter). Par ailleurs, 1.095 autres personnes ont été blessées.

La phrase du jour

J’ai vécu un holocauste, ce sont tous des terroristes

Mia Schem, une ex-otage franco-israélienne du Hamas, s’est exprimée pour la première fois depuis sa libération le 30 novembre dernier. Face caméra, dans une interview diffusée jeudi 28 décembre sur la chaîne israélienne privée Channel 13. La jeune femme de 21 ans, enlevée le 7 octobre alors qu’elle participait à une rave-party dans le désert du Néguev y décrit « l’enfer » de sa captivité, semblable, selon elle, « à celui de la Shoah ». Avec cette phrase forte : « Il était important pour moi de dire la vérité à propos des gens qui vivent à Gaza, qui ils sont vraiment et ce que j’ai traversé. J’ai vécu un holocauste, ce sont tous des terroristes ».

La tendance du jour

Quatre personnes ont été blessées ce vendredi dans une attaque à la voiture-bélier près d’un poste militaire israélien en Cisjordanie occupée, indique l’armée israélienne.

« Elle a été perpétrée « à proximité d’un poste militaire près de la jonction d’Adorayim. Les soldats de l’armée israélienne opérant dans la zone ont neutralisé le terroriste », poursuit l’armée, sans préciser si l’assaillant était vivant ou mort. La jonction d’Adorayim se trouve dans le sud de la Cisjordanie, entre la grande ville palestinienne de Hébron et la colonie israélienne d’Oteniel.