D’autres pourraient suivre « dès la semaine prochaine », dit le Quai d’Orsay. Deux premiers enfants palestiniens blessés sont pris en charge depuis jeudi dans des services hospitaliers pédiatriques en France, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

« La France est extrêmement préoccupée par la situation humanitaire à Gaza et continue de se mobiliser pour venir en aide à la population civile », rappelle le ministère. Et de réitérer son « appel à la mise en place d’une trêve humanitaire, qui doit pouvoir mener à un cessez-le-feu pérenne, pour permettre le passage de l’aide humanitaire et l’évacuation des blessés ».

Aucun signe d’apaisement à Gaza

La guerre déclenchée le 7 octobre par l’attaque du Hamas sur le territoire israélien ne montre aucun signe de répit malgré les lourdes pertes civiles et les appels internationaux à un cessez-le-feu. Au total, 21.320 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza assiégée, selon le ministère de la Santé du Hamas.

En Israël, l’attaque du 7 octobre a fait environ 1.140 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir des derniers chiffres officiels israéliens. Environ 250 personnes ont été enlevées par le Hamas, dont 129 restent détenues à Gaza. En représailles, Israël a lancé le 27 octobre une offensive terrestre qui a coûté la vie jusqu’à présent à 167 soldats, selon l’armée.