Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour depuis le 7 octobre, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Alors qu’Israël continue ses opérations militaires dans la bande de Gaza, les craintes sont toujours aussi grandes concernant une extension du conflit. En mer rouge les rebelles Houthis ne cessent en effet d’attaquer les bateaux et le Hezbollah menace à la frontière entre Israël et le Liban. L’Iran pourrait aussi basculer dans la guerre après la mort lundi dans une frappe en Syrie, qu’il impute à Israël, de Razi Moussavi, un de ses hauts-gradés.