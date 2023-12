Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit au Proche-Orient. Sur le terrain, la trêve espérée en cette période des fêtes de fin d’année n’a pas eu lieu. Malgré les appels internationaux à faire taire les armes, aucun répit n’est même en vue, après plus de deux mois de guerre entre Israël et le Hamas.