Guerre Hamas – Israël : Le pape dénonce « la situation humanitaire désespérée » à Gaza…

Comme chaque jour depuis le 7 octobre, date de l'attaque massive et sanglante du Hamas en Israël, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l'ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient.

Un peu plus chaque jour, la bande de Gaza s’enfonce dans une catastrophe humanitaire : la plupart des hôpitaux y sont hors service et 1,9 million de personnes ont dû fuir leur domicile, soit 85 % de la population, selon l’ONU. Et dans les six prochaines semaines, l’ensemble des 2,4 millions d’habitants de ce petit territoire de 362 km2 risque de subir un niveau élevé d’insécurité alimentaire, pouvant aller jusqu’à la famine.