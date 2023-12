Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Les négociations étaient acharnées puis elles ont abouti. La résolution adoptée par 13 voix pour, aucune contre et deux abstentions (Etats-Unis et Russie) « exige de toutes les parties qu’elles autorisent et facilitent l’acheminement immédiat, sûr et sans entrave d’une aide humanitaire à grande échelle » à Gaza et demande de « prendre de toute urgence » des mesures à cet égard et pour « créer les conditions d’une cessation durable des hostilités ».

Le texte – jugé « insuffisant » par le Hamas – exige également l’utilisation de « l’ensemble des voies d’accès et de circulation disponibles dans toute la bande de Gaza » pour l’acheminement de carburant, de nourriture et de matériel médical sur tout le territoire. « Nous savons que ce n’est pas un texte parfait, nous savons que seul un cessez-le-feu mettra un terme aux souffrances », a commenté l’ambassadrice des Emirats Lana Zaki Nusseibeh, à l’origine du texte. Mais « si nous ne prenons pas des mesures drastiques, il y aura une famine à Gaza », et ce texte « répond par l’action à la situation humanitaire désespérée du peuple palestinien », a-t-elle ajouté avant le vote.

Le chiffre du jour

410. C’est le nombre de Palestiniens tués en 48 heures dans l’enclave palestinienne. Parmi ces centaines de personnes, 16 sont mortes ce vendredi dans un bombardement israélien qui a touché une maison à Jabaliya (nord) et cinq, dont quatre membres d’une même famille y compris une fillette, dans une frappe contre une voiture à Rafah (sud).

La phrase du jour

Le vrai problème est la façon dont Israël conduit son offensive »

« Beaucoup de gens mesurent l’efficacité des opérations humanitaires à Gaza en se basant sur le nombre de camions du Croissant rouge égyptien, de l’ONU et de nos partenaires qui sont autorisés à passer la frontière. C’est une erreur », a déploré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. « Le vrai problème est la façon dont Israël conduit son offensive, qui crée des obstacles massifs à la distribution de l’aide humanitaire à Gaza », a-t-il insisté, ajoutant qu’un « cessez-le-feu humanitaire est le seul moyen pour commencer à répondre aux besoins désespérés de la population de Gaza et mettre fin au cauchemar qu’elle vit ».

La tendance du jour

L’armée israélienne a annoncé que l’un de ses soldats avait été tué et un autre sérieusement blessé par des tirs depuis le Liban. Les deux soldats ont été touchés par les tirs depuis le Liban lors d’une « activité opérationnelle » dans la zone de Shtoula, près de la frontière libanaise, a précisé l’armée dans un communiqué. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah libanais sont quasi-quotidiens à la frontière.

Le Hezbollah pro Iran, allié du Hamas, a revendiqué vendredi plusieurs attaques sur des positions de l’armée israélienne et annoncé que deux de ses combattants avaient été tués par des tirs israéliens. Les violences à la frontière ont fait plus de 140 morts du côté libanais, en majorité des combattants du Hezbollah, et 13 du côté israélien, dont huit soldats, depuis le 7 octobre.