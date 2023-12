Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Les efforts diplomatiques se poursuivent ce jeudi pour obtenir une nouvelle trêve dans la bande de Gaza. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, s’est ainsi rendu au Caire mercredi pour discuter d’une nouvelle « trêve provisoire d’une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens, des femmes, des enfants et des hommes », a expliqué une source proche du mouvement palestinien. Israël entretient pour sa part un dialogue avec le Qatar et les Etats-Unis pour tenter de parvenir à une trêve permettant une libération d’otages. Mais les positions des deux camps restent encore très éloignées.