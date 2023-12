Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Depuis hier, le Hamas et Israël semblent multiplier les signaux en faveur d’une seconde trêve, après celle d’une semaine qui avait permis la libération de 105 otages du Hamas contre 240 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Toutefois, pour le moment, les armes continuent de parler dans la bande de Gaza. L’armée israélienne a ainsi expliqué intensifier ses opérations dans la ville de Khan Younès. Elle a aussi annoncé avoir découvert des explosifs dans un centre médical de Choujaiya, dans la banlieue de la ville de Gaza, détruit des tunnels du Hamas et tué des cadres du mouvement, lors de récentes opérations.