Yarden Roman-Gat n’a jamais vu les tunnels du Hamas. Détenue dans une maison, cette ex-otage a raconté à la chaîne américaine CBS des éléments de sa captivité à Gaza. « J’étais sous surveillance permanente, je n’ai jamais été cachée, pas un seul moment », a-t-elle dit lors de la prestigieuse émission « 60 minutes », diffusée dimanche dans l’un des rares entretiens directs donnés par les quelque 110 otages libérés depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

Cette Israélienne est au kibboutz Beeri avec son mari et leur fille au matin du 7 octobre, quand le Hamas déclenche son attaque contre Israël. Son mari Alon parvient à s’échapper avec leur fille de 3 ans – en se cachant dans un fossé pendant des heures – mais elle est prise en otage, ramenée à Gaza « à moitié nue », se souvient-elle auprès de CBS. Et dans le territoire palestinien, son arrivée est saluée par la foule. « Mes ravisseurs ne pouvaient pas s’en empêcher, me montrer comme un trophée. »

Libérée au sixième jour de la trêve

Sur place, Yarden Roman-Gat est surveillée 24 heures sur 24. « Ils ne voulaient pas me protéger, il voulait garder un trophée », a déclaré cette kinésithérapeute de 36 ans à la chaîne américaine. « Mais je pense que j’ai réussi à ce qu’ils fassent un peu attention. Et je pense que ça m’a aidé à survivre. » Elle n’en a pas raconté davantage, glissant cependant qu’elle a pu entendre la radio et comprendre que sa fille et son mari s’en étaient sortis.

Pendant une trêve d’une semaine ayant pris fin le 1er décembre, 105 otages avaient été libérés, dont 80 en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Yarden Roman-Gat a été libérée au sixième jour de cette trêve, mais sa belle-sœur est toujours retenue captive.

Quelque 250 personnes ont été prises en otage lors de l’attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien, qui a fait environ 1.140 morts, en majorité des civils, selon les autorités. A ce jour, 129 otages sont toujours retenus à Gaza et onze corps ont été rapatriés.